Lo que debe saber para comprar repuestos para vehículos

A pesar del cuidado y mantenimiento que se le haga a un vehículo, es muy probable que en algún momento deba remplazar alguna de sus piezas por el desgaste.



Varios expertos que estarán presentes en Expopartes 2021, feria que se llevará a cabo del 10 al 12 de noviembre en Corferias, dan una serie de consejos para facilitar la búsqueda y la compra de estos:



1. Revise siempre antes de comprar: Si no está seguro de cuál es la pieza que necesita ser cambiada, es mejor que se asesore de un mecánico experto para conocer el motivo de la falla, así podrá saber exactamente qué tipo de repuesto necesita.



2. ¿Dónde conseguirlos?: Los expertos recomiendan verificar cuáles son los talleres o puntos de venta que cuentan con productos de calidad y aprobados por el fabricante de su vehículo.



Si decide adquirirlos en lugares de venta informal, debe saber que puede exponerse al riesgo de comprar repuestos falsos o en mal estado.



“Además del contrabando técnico y la falsedad marcaria, preocupa el dramático aumento de hurto de vehículos y motocicletas en el país pues, en la mayoría de los casos, estos son desguazados y sus partes vendidas como repuestos. En el período enero – septiembre de 2021, los robos de vehículos y motocicletas se incrementaron en un 10,21 y 19,43 por ciento, respectivamente, en comparación con los datos del mismo período de 2020”, afirmó Carlos Andrés Pineda Osorio, presidente ejecutivo nacional de Asopartes.



3. Verifique el funcionamiento: La garantía de los repuestos suele ser de tres meses; sin embargo, no olvide preguntar las condiciones para reclamar.



También es importante pedir la factura en caso de necesitar cambios por defectos o mal funcionamiento de la pieza.



*Con información de Asopartes