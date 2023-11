¿Está buscando dónde vivir? Siga estos consejos para arrendar o comprar en Bogotá

Gracias a las opciones que ofrece la industria inmobiliaria, las personas en la actualidad pueden escoger si comprar o arrendar una casa, un apartamento o un apartaestudio. No obstante, las personas están sujetas a diversos factores a la hora de tomar esta decisión.



Arrendar o comprar una vivienda es uno de los aspectos más importantes para las personas, de manera que a continuación, le contamos cuáles son las posibles variables a la hora de tomar esta decisión. Esto es lo que necesita saber.



(Puede leer: Las razones por las que le pueden terminar el contrato de arrendamiento en Colombia).

Facebook Twitter Linkedin

Para los expertos es recomendable calcular si es más rentable arrendar que comprar, antes de tomar una decisión sobre la inversión. Foto: Archivo EL TIEMPO

Para nadie es un secreto que comprar y ser dueño de alguna propiedad genera libertad en aspectos relacionados con las necesidades y los gustos. Sin embargo, hay quienes por diferentes motivos deben priorizar el alquiler o arrendamiento de una vivienda. Esto no es una alternativa negativa, por el contrario, la flexibilidad y la movilidad se vuelven elementos claves.



Esta modalidad permite cambiar de ubicación, no tener compromisos respecto al dinero asociado con la propiedad, pues, en pocas palabras, esto puede ser positivo para las personas que poseen un estilo de vida nómada o no cuentan con la suficiente cantidad de dinero para realizar la compra de una casa.



Es indispensable tener claro que a la hora de arrendar o comprar un hogar se debe ser consiente de aspectos muy importantes, los cuales son: la usabilidad, economía y flexibilidad. Los tres aspectos están direccionados en beneficio de los futuros arrendatarios.



(Puede leer: Cuando la inmobiliaria no responde y garajes convertidos en depósitos: ¿qué hacer?).

Facebook Twitter Linkedin

Cómo arrendar un inmueble de forma segura y evitarse problemas a futuro. Foto: iStock

Los entes y personas encargadas de la industria de vivienda hacen hincapié en la necesidad de adquirir esta responsabilidad dependiendo principalmente de la situación económica.



En primera instancia, los costos iniciales y el mantenimiento deben consideras en ambos momentos, tanto para arrendar, como para comprar.



Ambos casos conllevan cientos de gastos, los cuales se ven reflejados en el pago de impuestos, el papeleo, la búsqueda, el trasteo, gastos de subcontratación, mantenimiento, reparaciones, entre otros.



Asimismo, los costes anteriormente mencionados pueden alterarse significativamente de acuerdo al estándar que la vivienda tenga, es decir, se presenta en el tamaño, la ubicación, las adecuaciones, etc.



En términos relevantes, el alquiler implica dar un depósito de seguridad y el pago mensual de la renta, sin la responsabilidad directa de los costos de mantenimiento a largo plazo.



Como parte fundamental se debe analizar las finanzas personales, y, así, determinar las opciones que mejor se ajustan frente a las capacidades monetarias.



(Puede leer: La ciudad europea que más beneficios ofrece para arrendar y todo lo que hay que saber).

Siga los siguientes consejos para arrendar un apartamento, casa o aparta estudio en Bogotá

Los inmuebles que pueden ajustarse a sus comodidades son aquellos que tiene un tamaño máximo de 120 metros cuadrados y están ubicados en los centros de la población urbana o alrededor de esta, de modo que es posible que tenga un mejor canon de arrendamiento.​

Otro de los elementos más importantes que como arrendatario tiene que establecer es el estrato. Sepa que las viviendas nuevas o usadas, que tienen un estrato 3 y 4, son mucho mejores en términos visuales y de estilo de vida. ​

Asegúrese que el inmueble que va a arrendar no tengas muchos daños estructurales, humedad, falta de acabados en los pisos, enchapes en mal estado, escapes de agua, negatividades en la luz o gas.​

En algunas situaciones, si el inmueble es antiguo y usted lo quiere arrendar de manera rápida, exija una remodelación o direccione parte de su dinero para hacerlo.​

Asegúrese de contar con el dinero suficiente para sobrevivir los primeros meses, esto con el fin de no quedarle más a los dueños del inmueble.

Para el gerente general del Grupo Empresarial Oikos, Luis Aurelio Díaz, “el mundo de la finca raíz cada día es más complejo y especializado una vez se tenga el inmueble".



(Puede leer: Subsidio de mejora de vivienda: ¿cómo funciona y cómo acceder a él?).

Facebook Twitter Linkedin

Cómo arrendar un inmueble de forma segura. Foto: iStock

Le damos algunos tips para comprar una casa, apartamento o apartaestuudio en Bogotá

Sepa organizar sus finanzas personales, lo primero que debe hacer antes de empezar a buscar, es determinar en realidad cuánto puede pagar.

Es clave que desde el inicio sepa quién será su prestamista, esto con el fin de que evalúen las opciones de préstamos y las tasas de interés actuales.

Contáctese con los agentes de bienes raíces, le dará la posibilidad de ahorrar dinero, tiempo y energía, ya que, irá a la fija según la asesoría de prestada.

Al comienzo no requiere de un área amplia, sino un patrimonio que le sirva de ahorro para adquirir, con el paso de los años, un espacio más grande.

Determine los planes a futuro, de esta manera podrá elegir el servicio de arrendamiento adecuando.

“La capacidad de pago es un cálculo sencillo. Se realiza a partir de los ingresos de la persona o la familia.



Es importante que usted no tenga deudas, esto le facilirá llevar a cabo la compra del inmueble, debido a que se amplia la opción de créditos.



LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias...