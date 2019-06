Que la plata no lo separe: aprenda a usar el dinero bien con su pareja

iStock

La tercera recomendación a seguir es no dejar todo en la operatividad. El dinero no significa lo mismo para todos, aunque represente una parte emocional de las personas. Está bien ser consciente de lo considerable que es ahorrar y manejar bien las finanzas, pero por encima está la relación de pareja. Una buena economía puede crearse en conjunto: no depende exclusivamente de uno de los dos. La percepción de que una pareja con más dinero podría hacer bien es relativa, quizá pueda llevarse una mala experiencia.



Consejo: Determinen lo que cada uno termina haciendo con el dinero que recibe por su arduo trabajo.