Consejos para ahorrar si es pensionado y quiere mejorar sus finanzas personales

Para muchas personas, empezar a recibir la pensión es una señal de que es el momento ideal para empezar a dedicarle el tiempo adecuado a invertir su dinero y hacer que sus finanzas personales crezcan.



Para esto, portales financieros como ‘Finect’ o ‘Skandia’ han lanzado una serie de consejos prácticos que le facilitarán a las personas el proceso de ahorrar su dinero de la manera más eficiente. Aquí le traemos algunos de los mejores.

Determine sus objetivos

Uno de los aspectos claves a la hora de ahorrar o invertir es dejar clara una meta. Cuando tiene objetivos claros, puede hacer un esquema mucho más organizado de cuánto dinero necesita recolectar, cuánto tiempo le tomará y, si es del caso, cuánto riesgo está dispuesto a asumir.

Lleve un presupuesto

Una de las formas más efectivas de cuidar su dinero es invertir tiempo en llevar un presupuesto organizado de lo que ha gastado en el mes y los gastos que piensa hacer. De esta forma tendrá mucho más control sobre sus finanzas.

Evite las deudas

Una opción siempre tentadora para conseguir deseos impulsivos o gastos inesperados grandes es entrar en una deuda con tarjeta de crédito. Sin embargo, siempre recuerde que la cuota mensual se sumará a sus gastos inevitables de cada pensión, y que los intereses del préstamo pueden hacer que el producto termine siendo mucho más costoso de lo que usted cree.

Negocie con sus proveedores

Al menos una vez cada año póngase en la tarea de comparar las tarifas que usted paga por servicios como telefonía e internet y compárela con la de la competencia. Normalmente, los precios bajan por el desarrollo de nuevas tecnologías, pero si usted no dice nada al respecto, seguirá suscrito al mismo plan antiguo con precios posiblemente desactualizados. En estos casos resulta importante renegociar su contrato.

Si va a invertir, cuente con un colchón de ahorros



‘Finect’ recuerda que la mayoría de las inversiones, por ejemplo, en el mercado de valores o en criptomonedas, funcionan de acuerdo a fluctuaciones impredecibles, y aunque hay apuestas más seguras que otras, siempre representan un riesgo.



No invierta todo su dinero, siempre cuente con un colchón de ahorros que le permita suplir de tres a seis meses de sus gastos ante imprevistos.



Investigue bien acerca de sus inversiones

De la mano con el consejo anterior, le recordamos que una inversión, la mayoría de las veces, representa un riesgo de pérdida, aunque sea mínimo. Por ende, no se lo tome a la ligera, investigue y profundice lo más que pueda, en diferentes fuentes si es posible, todo acerca del paradero de su dinero, cuánto puede llegar a recibir, cuánto riesgo de pérdida hay, etc. Aproveche su tiempo libre investigando para estar completamente seguro de sus decisiones.

Sea testigo de su progreso

El portal ‘Mejores Hábitos Financieros’ del Bank of America propone como un consejo final la revisión mensual de su cuenta de ahorros. Ver el crecimiento no solamente lo motivará a continuar con su propósito, sino que le permitirá corregir problemas o plantear nuevas estrategias en caso de no notar un aumento significativo.



ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

