¿Se va del hotel ‘mamá’? Con estos consejos le alcanzará la plata

En algún momento de nuestras vidas tomamos la decisión de dejar nuestro núcleo más cercano de seres queridos para independizarnos y trazar nuestro propio rumbo.



Algunos se van de sus casas porque tienen una fuente de ingresos que les alcanza para ‘dar el salto’, otros prefieren compartir la vivienda con otra persona y, los más indecisos, tienen la idea de independizarse, pero no saben cómo manejar el dinero para que los gastos diarios no produzcan pesadillas mes tras mes. Conozca algunos consejos financieros para salir del hotel ‘mamá’ y no fracasar en el intento.

1. Planee sus compras

A veces no sabemos qué hacer con el dinero que tenemos, por eso es importante destinar un espacio para realizar una lista específica de compras diarias.



Esto le dará mayor claridad frente a los gastos del día a día y, también, evitará que usted haga compras compulsivas, pues la idea de este tipo de listados es que solamente estén consignados aquellos productos indispensables.



Si usted hace esto diariamente, empezará a eliminar de su vida aquellos gastos que le terminan afectando el bolsillo



En una publicación hecha en el portal especializado ‘Millenial Wealth’, Levi Sánchez experto en planeación financiera explica que: “a través de un ejercicio presupuestario se pueden identificar las cosas en las que gastamos más dinero y que no nos aportan mucho”, y agregó “si este este es su caso, debe eliminar este tipo de gastos de su presupuesto”.Esto permitirá que usted desarrolle un criterio más agudo frente a la cantidad de dinero que gasta en ciertos servicios o productos que al final no son indispensables en su vida.

Realizar una lista diaria o mensual de sus compras hará que identifique los gastos innecesarios. Foto: iStock

2. Ahorro automatizado

Independientemente de la cantidad de ingresos que lleguen a sus bolsillos al mes, es importante que usted ahorre una parte del dinero.



Por lo tanto, la recomendación es que establezca de forma porcentual el ahorro diario o mensual de su ingreso total y haga una transferencia a alguna cuenta o aplicación exclusiva para guardar el dinero.



En entrevista con el medio especializado ‘Business Insider’, Andrea Worock experta en consumo y ahorro de dinero aseguró que: “cuando se configura una transferencia automática, eliminamos la fuerza de voluntad de la ecuación y ahorras esfuerzo y coherencia”.



Sin embargo, para realizar un ahorro automatizado usted primero debe tener claro cuáles son sus gastos e ingresos y luego, con el tiempo, podrá disminuir o aumentar esa cantidad de dinero que debe ahorrar de acuerdo con su situación financiera.

Independientemente de la cantidad de dinero que tenga, trate de destinar un ahora mensual fijo. Foto: iStock

3. Conocer las tasas de interés

Probablemente, si usted se quiere independizar, podría estar pensando en tomar un crédito bancario.



Siendo así, es indispensable que usted conozca las tasas de interés que tiene cada banco y así podrá evitar pagar más dinero mensual por un crédito.



En su canal de ‘Youtube’, Juan Sebastián Celis experto en temas financieros aseguró que no conocer las tasas de interés era un error grave que cometen muchas personas y esto les podría hacer perder mucho dinero.



Lo mismo pasa cuando usted realiza una compra con una tarjeta de crédito y difiere el pago del producto o servicio en varios meses. Tenga cuidado porque podría estar pagando más dinero sin saber que otra entidad bancaria le puede dar una mejor tasa de interés.



En ese sentido, Celis también aseguró que: “hay que estar pendientes de las tasas de interés que ofrecen los bancos, pues pueden existir algunos que de una mejor tasa de interés y eso ayude a reducir los gastos mensuales en intereses”.

Es indispensable que usted conozca las tasas de interés que ofrecen los bancos y más cuando va a tomar un crédito de vivienda. Foto: iStock

4. Evitar la inflación del estilo de vida

Quizá algunas personas tengan la oportunidad de tener los ingresos suficientes como para darse ciertos ‘lujos’. Sin embargo, es importante limitar este tipo de gastos porque, a veces, pueden conllevar a que se pierda la noción del presupuesto mensual y, por consiguiente, el desequilibrio de los gastos.



En su momento, en declaraciones para el medio especializado ‘Business Insider’, Chad Rixse asesor financiero y cofundador de ‘Millenial Wealth’ dijo que: “con demasiada frecuencia somos víctimas del aumento de estilo de vida, en el que elevamos nuestros gastos para que coincidan con nuestros ingresos, pero lo que deberíamos hacer es aumentar nuestro nivel de ahorro”.



Esto no quiere decir que las personas no puedan darse el ‘gusto’ de gastar el dinero en productos, hobbies o en algún otro capricho, pero sí es importante que nuestro estilo de vida no sufra una ‘inflación’ cuando llegue el momento de independizarnos.

Es importante que nuestro estilo de vida no sufra una 'inflación' cuando llegue el momento de independizarnos. Foto: iStock

5. Pague sus deudas

Si usted se quiere independizar, inevitablemente deberá pagar en algún punto una deuda que surgió en esta nueva etapa. Por eso la invitación es que establezca un objetivo financiero que le permita pagarla y evitar que se prolongue en el tiempo.



En un artículo publicado en el medio ‘Entrepreneur’, Brittney Castro experta en finanzas recomienda que las personas hagan una lista de todas las deudas que tengan y luego elaboren un plan de pago para saldar estas lo antes posible.



Eso quiere decir que, según la situación financiera en la que esté, es mejor establecer un periodo de tiempo límite para pagarla.

Establezca un objetivo financiero para pagar sus deudas. Foto: iStock

Ñapa

Aunque no parezcan tener mucho valor por sí solas, cuando usted destina un espacio para guardar las monedas que le sobran de las ‘vueltas’ puede empezar a crear un ‘colchón’ financiero para suplir algún gasto imprevisto.



En su canal de ‘Youtube’ Juan Sebastían Celis experto en temas financieros resaltó que las personas tienden a utilizar las monedas para compras menores y no se dan cuenta que pueden darle un mejor uso. Recuerde: usted tiene la libertad de escoger el manejo de su dinero, en tanto esto le ayude con su bienestar individual.

