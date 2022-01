En materia de ahorro son muchas las claves que año a año entregan varios de los especialistas para tratar de llevar una vida más tranquila en cuanto a las finanzas, pero esto tampoco garantiza o asegura contar el pleno éxito para ahorrar, aunque sí facilita mucho la vida para tener mejores oportunidades de alcanzar un mejor ahorro en el hogar.



(No deje de leer: Las 10 tendencias que la pandemia dejó en los consumidores para 2022)

Recientemente, el célebre economista Laurence J. Kotlikoff, profesor y autor del best seller Money Magic: An Economist's Secrets to More Money, Less Risk, and a Better Life (Dinero mágico: los secretos de un economista para tener más dinero, menos riesgos y una mejor vida, en español), tiene muy presente las condiciones actuales de un trabajador promedio.



(Lea además: Justo & Bueno cambia de dueños para superar su crisis actual)



El destacado docente, nombrado en 2014 por The Economist uno de los 25 economistas más influyentes del mundo, decidió compartir una extensa lista de reglas mínimas que él mismo ha aplicado a lo largo de su vida para hacer dinero y tener una mejor organización tanto en el hogar como en su vida personal. A continuación, destacamos los puntos más importantes de este ‘decálogo’ que ofreció el especialista a través del portal CNBC.



Pensar con la cabeza y no con el corazón

Como dice el dicho, espera lo mejor mientras llega lo peor. Si se deja llevar por la pasión del momento, es probable que no esté preparado para una posible disolución de la relación. Lo que podría salir muy caro. Es por ello que Kotlikoff señala la importancia de realizar un acuerdo prenupcial antes de ligar su vida a su pareja. Esto, sin duda, evitaría dolores de cabeza.



(Le recomendamos leer: Lo que los fondos de pensiones vendieron de Sura y Nutresa en diciembre)



Compra una casa propia

Es de los consejos más destacados que entrega el profesor Kotlikoff. El economista afirma que a largo plazo los alquileres o rentas de propiedades se convierten en un lastre que no permite el crecimiento. Además, explica que "tener más de tu dinero invertido en tu hogar es una forma de protegerlo de los impuestos federales y estatales sobre la renta de activos".

De acuerdo con el especialista esto aplica también para los créditos universitarios, los cuales Kotlikoff no recomienda. De acuerdo con su opinión, es mejor ingresar a centros educativos menos prestigiosos que endeudarse para poder asistir a uno con una mejor reputación.



(También lea: Andrés Carne de Res culpa al pico y placa en festivos de bajas en ventas)



Elija trabajos que otros no quieren

El secreto para aprovechar este diferencial compensatorio, de acuerdo con el experto, es encontrar algo que le guste y que a los demás no y además, sugiere que no se debe tener miedo de cambiar de trabajo.

Las personas con trabajos menos agradables, más estresantes, inseguros, molestos o económicamente arriesgados suelen tener salarios más altos que aquellas con las mismas habilidades pero en empleos más convencionales.

“No es una pérdida de tiempo cambiar de trabajo o profesión y que incluso podría ser algo bastante rentable si con este nuevo oficio u ocupación podemos tener ingresos más altos”, explica en su decálogo para ahorrar dinero.



Aprenda a monetizar los pasatiempos

Los pasatiempos suelen ser una actividad a la que dedicamos una buena parte del tiempo y lo hacemos en un ambiente de disfrute. El economista plantea aprovechar estos aspectos de las aficiones para monetizarlas en la medida de lo posible.



Evite jubilarse antes de tiempo

La jubilación temprana, el sueño de muchas personas, podría ser un error, de acuerdo con el economista de Harvard. Y es que salir del mercado laboral antes de tiempo podría no ser tan romántico como lo imaginamos y en lugar de tiempo libre podría dejarnos con una pensión muy pequeña que nos lleve a comernos todos nuestros ahorros en solo un par de años. En otras palabras, jubilarse temprano es un suicidio financiero.



(Le puede interesar: Mercado Libre anuncia inversiones en el sector de las criptomonedas)



Y finalmente, considere la posibilidad de trabajar por cuenta propia es otro de los consejos del economista: “Les digo esto a mis alumnos a menudo. Si inicia el negocio correcto de la manera correcta, aumentará sus ganancias futuras restantes y le brindará una seguridad laboral inigualable”.



ELTIEMPO.COM