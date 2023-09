La bolsa de Nueva York es una de las mejores y más rentables alternativas para invertir una parte de los ahorros y así ganarle rentabilidad a ese dinero que por lo regular está en el banco.

De acuerdo con los analistas es importantes crear un portafolio diversificado, actualmente este está al alcance de todos los bolsillos, no es necesario ser una compañía grande o contar con mucho dinero, se puede hacer desde los 10 dólares y basta con tener disciplina y conocimiento.



Hay muchas empresas disponibles para inversión en la bolsa, Juliana Matiz, fundadora de la academia Investopi.com, dice que actualmente Wall Street ofrece más de 2.000 activos en sectores como tecnología, finanzas, industria, salud, servicios públicos, consumo discrecional y consumo básico.



“Igualmente, la persona podrá apostar por empresas reconocidas como Google, Johnson & Johnson, Amazon o Coca Cola, entre otras", dijo la experta.



Agregó que es importante asesorarse y sobre todo conocer datos que le permitirán entrar a este mercado con mayor seguridad y menos riesgo.

Wall Street inició el año esperando que se adoptaría rápido un plan de estímulos fiscales y de inversiones en infraestructuras. Foto: AFP

Antes de iniciar un portafolio de inversión en la bolsa de Nueva York, los expertos recomiendan educarse y practicar el “inverahorro”, para combinar el interés compuesto y capitalizarse de manera segura y constante.



En la bolsa de Nueva York no sólo hay acciones, también ofrece una amplia gama de productos para diversificar las inversiones, así que si no quiere comprara acciones esta podría ser su opción: existen los bonos, fondos mutuos y ETFs, es decir, instrumentos financieros que se negocian en bolsa con acceso a distintos activos como acciones, materias primas o incluso índices completos.



Wall Street ayuda a contar con mayor liquidez, ya que facilita vender las acciones de manera sencilla Esto es clave para las personas que necesitan acceder rápidamente a su dinero, ya sea para reinvertir o simplemente para destinar estos recursos a cualquier otro gasto.



Por el tamaño del mercado, la bolsa de Nueva York permite tener mayores oportunidades de crecimiento, Además en los momentos más críticos como la crisis del Covid tuvo caídas, pero no fueron superiores al 35 por ciento y aun así se recuperó en tiempo récord.

