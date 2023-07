El proceso de creación de empresa implica una suma de recursos materiales, humanos y económicos para lograr los objetivos de todo aquel que decida emprender.



De acuerdo con el Dane, las pymes en Colombia representan el 98 por ciento del sector productivo nacional y aportan alrededor del 40 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); estas son todas aquellas que clasifican como micro, pequeñas y medianas empresas.

De hecho, Jacquelin Veloza López, docente del programa de Finanzas de la Universidad El Bosque entrega seis recomendaciones para tener en cuenta a la hora de gestionar el plan de emprender:

Conozca el producto, el cliente y el mercado

Algunos emprendedores a la hora de iniciar su negocio no tienen en cuenta el problema que resuelve el producto o servicio. El no conocer al cliente le dificultará el camino al emprendedor ya que no podrá especializarse en un nicho de mercado específico. No desarrollar prototipos antes del producto mínimo viable. No acertar con la clasificación de las sociedades comerciales y finalmente, no contar con un colchón financiero adecuado.

Sea creativo

La nueva empresa debe encontrar soluciones disruptivas y tener la habilidad de conectar con las personas para transmitir el mensaje.

Es muy importante desarrollar el modelo de negocio, validar correctamente el mercado, estudiar muy bien el segmento y nicho de mercado, estudiar la competencia, desarrollar un plan financiero y finalmente, conocer y elegir cuál es la forma jurídica más adecuada para registrar la empresa.

Tenga claros los pasos antes de lanzarse

Antes de crear empresa debe tener claro que debe encontrar una idea asociada a las metas, ideales y proyecto de vida, teniendo en cuenta si el mercado está en crecimiento o es un mercado que aún no ha sido explorado.



Luego debe desarrollar el prototipo de producto o servicio. Conocer y escuchar el cliente para encontrar un factor innovador o diferencial (propuesta de valor).



Tras desarrollar un modelo de negocio que incluya la segmentación, oportunidad comercial, Análisis de competidores, futuro del negocio, estructura financiera, canales de venta y distribución, y finalmente riesgos.



Además debe tener claro cuál es la forma jurídica más adecuada para registrar su empresa.

Busque el equilibrio

Para lograr mantener la empresa a flote se debe tener claro los objetivos, a nivel financiero, productivo y comercial; mantener el talento humano motivado dentro de la organización y desarrollar un lenguaje de marca que conecte con el público objetivo.



Además debe establecer estrategias de marketing, fortalecer constantemente canales de distribución físicos y virtuales, y responder oportunamente a los constantes cambios del mercado buscando mejoras continuas.

Busque ayuda

Siempre acuda a tener una guía, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Bogotá se encarga de administrar los registros mercantiles de las empresas y sociedades que se crean en Bogotá, pero además ayuda con capacitaciones y alianzas con ecosistemas de emprendimiento.



Además de otorga formalidad en la actividad económica cuenta con programas de formación pagos y gratuitos para fortalecer las competencias de los emprendedores.

No se olvide de los impuestos

Recuerde que las empresas deben pagar al menos 12 impuestos:



1. Declaración de Renta

2. Declaración de activos en el Exterior

3. Impuesto sobre las Ventas (IVA) para los empresarios en Colombia

4. Declaración del Impuesto al Consumo

5. Retención en la fuente

6. Impuesto al patrimonio

7. Información exógena

8. Impuestos departamentales y municipales

9. Reteica

10. Impuesto Predial

11. Impuesto para vehículos

12. Impuesto de Industria y Comercio

