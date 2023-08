Desde el 9 de agosto inician las fechas límite para la presentación de la Declaración de renta del año gravable 2022, las cuales finalizan el 19 de octubre, de acuerdo con el último dígito de la cédula de ciudadanía.



De acuerdo con el portal oficial de la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales, las personas que anteriormente hayan presentado renta, van a tener la opción de declarar la 'renta sugerida'.



Esta opción aparecerá en su perfil en la plataforma de la Dian y le facilitará las cosas a la hora de diligenciar el formato para esta oportunidad.

Esta herramienta cuenta con los datos que han sido reportados por terceros, respecto a sus movimientos en el 2022, para de esta manera, a las personas que les aparezca esta opción, deberán solamente revisar la información si es la correcta y actualizar los que lo requieran.



Debe tener en cuenta que quienes pueden utilizar esta opción de 'declaración de renta sugerida', deben estar inscritos en la página de la Dian, tener usuario y contraseña.



Así mismo, aunque los datos que sugiere la herramienta pueden ser reales, no se confíe, verifique, complete y registre la información que haga falta para no cometer errores en el diligenciamiento del formulario.



A algunos declarantes les ha llegado un correo de parte de la entidad, en donde le sugieren realizar el trámite mediante la 'declaración de renta sugerida', así mismo, le facilitan esta información en un documento que usted puede descargar y así verificar que estos datos, suministrados por terceros con quienes realizó transacciones en el 2022, contienen la información que le servirán para declarar.



Si no confía plenamente en esta herramienta, diligencia el formulario como usualmente lo hace o con la ayuda de un contador de confianza para no presentar errores.



Si ya cuenta con un usuario, ingrese a la página oficial de la Dian y en la opción 'menú transaccional', seleccione ‘Usuario registrado’.



Luego, ingrese el tipo de documento, el número y la clave con la que usualmente ingresa a la plataforma.



Ya en su perfil haga clic en la opción ‘Diligenciar y presentar el formulario 210′.



En esa pestaña encontrará dos opciones y uno de ellas consiste en la ‘Declaración sugerida para quienes aplica’.



LUZ ANGELA DOMINGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

