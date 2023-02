La declaración de renta es un trámite anual que algunas personas, sean naturales o jurídicas, deben hacer ante el Estado. Este pago se realiza teniendo en cuenta las ganancias, salarios, comisiones y otros ingresos generados durante el año anterior. En este caso, del 2022.



A través de un comunicado, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) dio a conocer el calendario tributario para este 2023. En el caso de las personas naturales, a partir del 9 de agosto y hasta el 19 de octubre de 2023 podrán hacer su declaración de renta, de acuerdo con los dos últimos dígitos del NIT.

Las personas jurídicas, sociedades y asimiladas, y los contribuyentes del Régimen Tributario Especial, diferentes a los calificados como Grandes Contribuyentes, deberán realizar en dos cuotas iguales el pago del Impuesto sobre la renta del año gravable 2022: el primer plazo es del 10 de abril al 8 de mayo de 2023 -teniendo presente los dos últimos dígitos del NIT- y el segundo es del 7 al 21 de julio de 2023, teniendo en cuenta el último dígito del NIT.

(Lea también: Declaración de renta: todo lo que debe saber para presentarla).

Facebook Twitter Linkedin

La declaración de renta es la información que se presenta a la Dian para haga el cálculo del valor del impuesto sobre la renta a pagar. Foto: iStock

Por su parte, las personas naturales, jurídicas o asimiladas, los contribuyentes del Régimen Tributario Especial y demás entidades calificadas por la Dian como Grandes Contribuyentes para el año 2023, deberán declarar renta y pagar el valor del impuesto en tres cuotas, teniendo en cuenta el último dígito del NIT: la primera del 7 al 20 de febrero de 2023, la segunda del 10 al 21 de abril de 2023 y la tercera del 7 al 22 de junio de 2023.

¿Quiénes deben declarar renta este 2023? Le contamos los topes

El decreto 2487 de 2022, que reglamenta en materia tributaria, establece que están obligados a declarar renta sobre el año gravable 2022 todos los contribuyentes sometidos a dicho impuesto, con excepción de los que se enumeran a continuación:

Asalariados

Los asalariados que no tengan responsabilidad en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y cuyos ingresos provengan, al menos, en un 80 por ciento de pagos originados en una relación laboral o legal y reglamentaria. En ese sentido, las personas asalariadas deben hacer cumplimiento de los siguientes topes:

(Siga leyendo: Impuesto predial y vehicular en Bogotá: el calendario para pagos del 2023).

1. Que el patrimonio bruto en el último día del año gravable 2022 no exceda de cuatro mil quinientas UVT. Es decir, 171.018.000 millones de pesos.



2. Que los ingresos brutos sean inferiores a mil cuatrocientas 1.400 UVT. Es decir, 53.206.000 millones de pesos.



3. Que los consumos mediante tarjeta de crédito no excedan de mil cuatrocientas 1.400 UVT. Es decir, 53.206.000 millones de pesos.



4. Que el valor total de compras y consumos no supere las mil cuatrocientas 1.400 UVT. Es decir, 53.206.000 millones de pesos.



5. Que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras, no exceda las mil cuatrocientas 1.400 UVT. Es decir, 53.206.000.

Facebook Twitter Linkedin

Anualmente, la Dian establece unos topes en la declaración de renta. Foto: iStock

Estos mismos topes aplican para las personas naturales y sucesiones ilíquidas que no sean responsables del impuesto sobre las ventas (IVA) y que, además, sean residentes en el país.



En el caso de las personas naturales o jurídicas extranjeras, sin residencia o domicilio en el país, no deben declarar renta cuando la totalidad de sus ingresos estuviesen sometidos a la retención en la fuente que se estipula en los artículos 407 a 409 del Estatuto Tributario. Adicional a lo anterior, cuando esta retención haya sido practicada.



El decreto señala, además, que están exentas de declarar renta aquellas personas naturales o jurídicas que pertenezcan al régimen simple de tributación, un mecanismo que busca, principalmente, la formalización de aquellos que realizan actividades productivas fuera de la economía formal.



“El impuesto sobre la renta y complementario, a cargo de los contribuyentes no obligados a declarar, es el que resulte de sumar las retenciones en la fuente por todo concepto que deban aplicarse a los pagos o abonos en cuenta, según el caso, realizados al contribuyente durante el respectivo año o período gravable”, explica el documento público.

¿Qué pasa si no paga su declaración de renta a tiempo?



Para saber si usted debe presentar declaración de renta por el año gravable 2022, también podrá contactar directamente a la Dian para que trate su caso en particular. La línea de atención telefónica de impuestos en Bogotá es 601 307 8064.



De no realizar su declaración de renta en las fechas estipuladas, de acuerdo al tipo de persona, tendrá que pagar una sanción por extemporaneidad, que corresponde al 5 por ciento del impuesto. El monto aumenta por cada mes o fracción de mes que pase entre el día límite y la fecha de la declaración.

(De interés: ¿Cómo hacer la declaración de renta?).

Facebook Twitter Linkedin

El calendario tributario de 2023 iniciará el próximo 9 de agosto para personas naturales. Foto: iStock

La sanción mínima para este 2023 por obligaciones incumplidas es de 424.000 pesos colombianos, por lo que debe estar pendiente del calendario tributario compartido por la entidad, para evitar multas.

Más noticias en EL TIEMPO

Oferta laboral para latoneros colombianos en Canadá: pagan $12 millones

La Dian tiene más de 4.700 vacantes: lo que debe hacer para inscribirse

Cómo recibir dinero desde Estados unidos o cualquier otro país con Nequi

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO