Seis de cada 10 colombianos, afectados en sus finanzas por la pandemia

La pandemia del coronavirus no deja de causar grave impacto en las finanzas de los colombianos, en especial, de aquellos con más bajos ingresos. Así lo deja ver la más reciente encuesta adelantada por la centrar de información crediticia TransUnion, en la que seis de cada 10 consultados en el país manifestó que el covid-19 continúa impactándolos, un incremento de nueve puntos porcentuales frente a la más reciente medición.



El impacto de la crisis continúa sintiéndose con mayor fuerza por los consumidores de menores ingresos, pues cerca de ocho de cada 10 de los hogares con ingresos mensuales inferiores a 1 millón de pesos indicaron haber tenido un efecto financiero negativo, precisaron los investigadores de la firma.



El 56 por ciento de los hogares de ingresos medios (ingresos mensuales entre 1 millón y 3 millones de pesos) indicó un impacto financiero actual y el 47 por cientio de los de ingresos más altos (ingresos mensuales superiores a 3 millones) en similar situación.



"En comparación con marzo, vimos un ligero aumento en el porcentaje de encuestados que por su situación financiera se clasifican como ‘en limbo’, que significa que los ingresos de su hogar han disminuido y no están seguros o dudan de que sus finanzas se recuperen. Sin embargo, en general, la mayoría cree que se recuperarán económicamente.", dijo Virginia Olivella, directora de Investigación y Consultoría de TransUnion Colombia.



Agrega la experta que estos datos deberían dar a las entidades financieras motivo para ser optimistas, ya que el 42 por ciento planea buscar nuevas líneas de crédito o refinanciar productos crediticios existentes durante el próximo año, incluyendo los préstamos personales y las tarjetas de crédito.



Frente a su situación laboral y los ingresos el 41 por ciento de los consumidores indicó que alguien en su hogar había perdido su empleo (frente al 36 por ciento en marzo de 2021), y para los consumidores de menores ingresos este porcentaje aumentó hasta el 53 por ciento.



Por su parte, 35 por ciento de los consultados sostuvo que a un miembro de su hogar se le redujo su salario y 24 por ciento señaló que a un miembro de su hogar le habían reducido las horas de trabajo. En consecuencia, nueve de cada 10 encuestados por la firma les preocupa su capacidad para pagar sus obligaciones financieras, y el 51 por ciento prevé que no podrá pagar al menos una de sus obligaciones en su totalidad.



Pese a lo anterior, los colombianos son optimistas frente a su situación económica futura. Ocho de cada 10 consultados indicó que se siente optimista sobre el futuro y cuando se les preguntó por su situación financiera, más de la mitad (53 por ciento) se siente esperanzado (lo que significa que, aunque los ingresos de su hogar han disminuido, creen que sus finanzas se recuperarán), mientras que el 33 por ciento se caracterizó como en limbo, ya que sus ingresos familiares han disminuido y no están seguros o dudan de su capacidad para recuperarse financieramente.