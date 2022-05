Seguimos recibiendo consultas desde varios distritos y municipios sobre las normas y medidas que se deben seguir observando en el espacio público y al interior de los edificios, conjuntos y agrupaciones con cualquier uso, para contribuir de manera individual y colectiva a disminuir la propagación por el coronavirus covid 19 y proteger la vida y la salud.



Por ello, es indispensable conocer y acatar las normas dictadas recientemente al respecto. Los administradores y consejos de administración, muchas veces olvidando los reglamentos y las normas, no saben cómo enfrentar los comportamientos de las personas que de manera irresponsable consideran que ya no es obligatorio acatar ninguna medida por la causa anotada.

Importantes normas nacionales se han expedido en los últimos días en relación con la emergencia sanitaria y que deben ser tenidas en cuenta por los gobernadores y alcaldes y por las personas que realicen cualquier actividad en el ámbito público y privado.



Mediante Decreto Nacional 655 del 28 de abril del 2022 se reguló la fase de aislamiento selectivo, distanciamiento individual responsable y reactivación económica segura, que regirá en todo el país por causa del coronavirus covid -19.



El decreto determina la obligación de todas las personas de cumplir con los protocolos de bioseguridad expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y, en general, sujetarse a las medidas de reactivación progresiva de las actividades económicas, sociales y del Estado.



En cuanto al aislamiento selectivo, la norma establece expresamente que en ningún municipio con ocupación UCI superior al 85 por ciento se pueden habilitar espacios para “eventos de carácter público o privado que impliquen asistencia masiva de personas, de conformidad con los protocolos de bioseguridad de Minsalud”.



Este es el decreto que autoriza retirar el uso obligatorio del tapabocas en espacios abiertos al aire libre (según porcentaje de vacunación); también en espacios cerrados en municipios que cumplan determinadas condiciones, por lo cual todas las personas deberán tener en cuenta las disposiciones distritales o municipales respectivas.



El mismo día, 28 de abril de 2022, el Ministerio de Salud y Protección Social dictó la Resolución 666 mediante la cual prorrogó la emergencia sanitaria hasta el 30 de junio de 2022, pudiendo finalizar antes.



Se resalta de esta norma, que se ordena a la ciudadanía seguir manteniendo las medidas de autocuidado y de bioseguridad establecidas por Minsalud. Fija responsabilidades a las autoridades departamentales, distritales y municipales, a las entidades promotoras de salud en relación con la información y medidas que deben adoptar.



El 29 de abril de 2022, el Minsalud dictó la Resolución 0692 por la cual se adopta el Protocolo General de Bioseguridad, derogando así los que existían hasta el momento.

La Resolución define términos, como la aglomeración de personas, el autocuidado o autoasistencia, bioseguridad, espacios abiertos y cerrados.

Los cuidados en los hogares y en los conjuntos

Establece reglas generales sobre la protección que deben observar las personas en sus hogares y actividades y sigue recomendando la vacunación, el lavado e higiene de manos, disponer en áreas comunes de puntos para lavado frecuente de manos y recordatorios sobre la técnica para ello, limpiar y desinfectar recipientes.



Se deben aún evitar aglomeraciones y establecer turnos y horarios para garantizar el distanciamiento físico. Todavía es exigible el tapabocas en muchos municipios que no cumplen con ciertas condiciones, así como en determinados sitios como las instituciones de salud y el transporte público y se hacen recomendaciones incluso en visitas a adultos mayores, niños recién nacidos y personas con comorbilidades.



De igual manera incluye sugerencias sobre la ventilación y las adaptaciones de los lugares para garantizarla. La norma recomienda no permanecer mucho tiempo en espacios cerrados sin ventilación.



Se prevén también medidas obligatorias y en otros casos como recomendaciones, las relacionadas con los menores y los sitios de trabajo. En esta parte se ordena actualizar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, implementando las acciones correspondientes para la propagación del virus. En los sitios de trabajo las personas con síntomas respiratorios deberán usar tapabocas.



Esta información y descripción de las normas dictadas por el Gobierno Nacional y a las cuales se suman las emitidas por las autoridades departamentales distritales y municipales, tiene como propósito no solo responder algunas de las inquietudes de los lectores sino contribuir con los administradores y consejos de administración para que las conozcan y las apliquen pues se relacionan con todas sus actividades y responsabilidades.



Asambleas presenciales SÍ, pero con distanciamiento, en sitios adecuados y utilizando tapabocas en los casos señalados. Las asambleas no presenciales o virtuales se pueden realizar aun cuando termine la emergencia sanitaria.



Uso de bienes comunes como parques, piscinas, áreas de recreación, club house y salones comunales SÍ, pero tomando todas las precauciones determinadas por las normas. Recomendación: seguir observando las medidas de bioseguridad.

Consultas

