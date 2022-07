La última quincena del mes de junio coincidió con la terminación de la emergencia sanitaria declarada desde 2020 por el Gobierno Nacional (Resolución 385 de Minsalud), y con el archivo del Proyecto de Ley 511 /21 Senado, 301 / 20 Cámara, un nuevo y frustrado intento por reformar y adicionar la Ley de propiedad horizontal (Ley 675 de 2001) . Durante los dos últimos años las actividades de las copropiedades estuvieron enfocadas en estos hechos.

Son varias las consultas que hemos recibido respecto a estos temas que no solo se relacionaron con el régimen de propiedad horizontal sino con la construcción y, en general, con el sector inmobiliario.

Retos asumidos por el Gobierno y las copropiedades ante la pandemia por la covid-19

Los administradores y propietarios tienen inquietudes que han surgido sobre las normas aplicables y si todo vuelve a su estado anterior.



Ello, teniendo en cuenta que, de acuerdo con el manejo y directrices -a mi modo de ver e incluso por reconocimientos internacionales, muy acertados del Gobierno Nacional y seguidas por las autoridades distritales y municipales- para el manejo de la pandemia por covid -19, mediante normas transitorias y de vigencia permanente, se modificaron aspectos de la propiedad horizontal.



Entre estos, la convivencia, el uso de los bienes y servicios comunes, los presupuestos, la forma de realizar reuniones, las medidas de protección mínimas contenidas en los diferentes protocolos que se dictaron y que, incluso, no permitían el acceso libre a ciertos bienes comunales, los arrendamientos, los trasteos, las obras en los apartamentos y, en general, situaciones relativas a la seguridad y a la convivencia.



Fue todo un reto para los administradores, que, junto con los consejos de administración, adquirieron mayores funciones, responsabilidades e importancia dentro de cada comunidad.

El Proyecto de Ley de Propiedad Horizontal

Por otra parte, tanto los constructores como entidades públicas y privadas y profesionales del sector de la construcción y copropiedades, trabajamos durante casi dos años que duró el trámite del Proyecto de Ley, en el estudio y profundización de la ley 675 de 2001 y otras normas y factores externos que de alguna manera la han afectado. También se analizaron los problemas que se viven a diario en las copropiedades.



El proyecto de ley que pretendía reformar y adicionar la Ley 675 de 2001 fue archivado después de que los legisladores, especialmente durante el trámite en el Senado, lo estudiaron y lo abreviaron respecto al primer proyecto que buscó implantar un nuevo régimen y sustituir el anterior modificando la estructura de la propiedad horizontal y derogando la ley vigente.

Dos años de aprendizaje

Luego de terminados los citados eventos, mi sugerencia, teniendo en cuenta que así no se haya prorrogado la emergencia sanitaria, es continuar consultando y observando las indicaciones del Ministerio de Salud y Protección Social y de las autoridades distritales y municipales.



Mediante boletín del 5 de julio de 2022, Minsalud recomienda el tapabocas en espacios cerrados, ante el incremento de nuevos casos por la covid -19. Ello indica que, aprovechando la tecnología y la nueva realidad, las copropiedades deben tratar al máximo de observar las normas de seguridad y buscar una mejor convivencia al interior de los inmuebles.



Además, tratar de realizar asambleas virtuales en los casos en que la Ley no exija la presencialidad, buscar que los bienes comunes sean utilizados con todas las precauciones, y guardar los protocolos de bioseguridad en la medida que sea posible.



Se vio que se pueden realizar las obras en horarios que no molesten a los que residen en los inmuebles o a los que están laborando, ya que una de las novedades que dejó la pandemia fue el trabajo en casa y el teletrabajo.



En cuanto a la Ley 675 de 2001 se concluyó que esta salió fortalecida. Igual pasó en la Corte Constitucional ante las demandas de inconstitucionalidad que se interpusieron contra esta.



Desde luego ante cualquier aspecto débil de la Ley o de los reglamentos y los manuales de convivencia, si se requiere, y no ya por obligación, se podrán revisar estos y actualizarlos y reformarlos tomando como insumo el trabajo adelantado y la experiencia acumulada.



Ahora es cuando más se requiere el concurso de todos, porque ya no hay nuevas normas, pero sí lo que dejaron estas y la situación real que vivimos a diario.