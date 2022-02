Consultan los lectores: “En un condominio residencial, desarrollado en dos etapas, varios propietarios de predios ubicados en la Etapa I, interpusimos un derecho de petición solicitándole a la Administración aplicar los módulos de contribución en las Etapas I y II, a partir del 1 de enero de 2022, con fundamento en los artículos 3, 5, 25 y 31 de la Ley 675 de 2001 y el artículo 24, parágrafo 2, del reglamento de propiedad horizontal, que reza así: 'El sostenimiento, mantenimiento y reparación de la Ptar le corresponde a la Segunda Etapa'.

"La Administración dio respuesta negativa a nuestra solicitud, argumentando que el pago para sostenimiento de esta planta de aguas residuales se está cubriendo por las dos etapas de acuerdo con el coeficiente, ya que en el reglamento no se determinaron módulos de contribución y que se requiere de una reforma del reglamento.



"Los propietarios de la Etapa 1 también han expuesto sus razones entre estas, que la Ley prima sobre el reglamento. Como los coeficientes de copropiedad no cambian no es necesario modificar el reglamento. ¿Qué debemos hacer para que la Administración calcule y aplique los módulos de contribución en la formulación del presupuesto y el cálculo de las cuotas de administración a partir del primero de enero de 2022?”



Respuesta



En realidad, la Ley 675 de 2001, cuando prevé la obligación de establecer la sectorización de bienes y servicios comunes que no estén destinados al uso y goce general de todos los propietarios por su naturaleza, destinación o localización, y cuando menciona los módulos de contribución, se refiere a los edificios o conjuntos de uso comercial o mixto.



Por tanto, al tratarse de conjuntos residenciales, en los cuales es indiscutible que sí existen bienes sectorizados, como puede ser el caso de la consulta y la mayoría de los conjuntos y agrupaciones por etapas, es necesario hacer las previsiones necesarias en cada reglamento de propiedad horizontal, que será de obligatorio cumplimiento para la administración y para todos los propietarios.



De tal manera que no estoy de acuerdo con los motivos expuestos por la administración en el sentido de que se cobra a los propietarios de las dos etapas el mantenimiento y reparación de esta planta que al parecer solo sirve a la segunda etapa , argumentando que para acatar el reglamento, es necesario reformarlo para determinar los módulos y tampoco considero que la Ley obligue al conjunto para que se adicionen , pues como lo dicen los consultantes, son diferentes a los coeficientes y además la obligación proviene del reglamento.



Como el presupuesto general es preparado por el administrador, pero según el reglamento debe ser aprobado por el consejo y la asamblea, los propietarios de la Etapa II pueden solicitar que se dé cumplimiento al Reglamento de propiedad horizontal y se ajuste el presupuesto según lo establezca este. De todas formas, la decisión en sentido contrario y en perjuicio para un grupo de propietarios, podrá ser impugnada en la forma y términos fijados legalmente por no ajustarse al reglamento.



Por último, la Ley prevé los mecanismos de solución de conflictos, en razón “de la aplicación o interpretación de la Ley y del reglamento de propiedad horizontal sin perjuicio de la competencia propia de las autoridades jurisdiccionales”. Para emitir mi opinión tuve en cuenta los antecedentes enviados, pero recomiendo hacer un análisis cuidoso e integral del reglamento de propiedad horizontal y demás antecedentes del caso, pues puede existir un error en este (si el beneficio es para todos).

