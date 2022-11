Los lectores plantean sus inquietudes: “a) Quisiera solicitarle que nos oriente a algunos administradores de propiedades horizontales que podemos no tener claro cómo se debe diligenciar la información solicitada por la Dian para el nuevo Registro Único de Beneficiarios Finales o RUB, en lo referente a cómo se determina la titularidad del beneficiario final, para la cual las opciones son “1) capital, 2) derechos de voto, 3) capital y derechos de voto, o 4) no aplica”, y cómo se determina el beneficio del beneficiario final (…) teniendo en cuenta el tipo de la propiedad horizontal, es decir, si es residencial, comercial o mixta”.

“b) La Dian anunció a la propiedad horizontal que yo administro que debe reportar la información para el Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB), antes del 31 de diciembre de 2022. Esta propiedad horizontal es residencial, es decir, no es comercial ni mixta. La pregunta es: en la sección de “Criterios de Determinación del Beneficiario Final” del RUB, entre las opciones de “Titularidad” (…) y entre las opciones de “Beneficio” (…) ¿cuáles corresponden a la propiedad horizontal residencial?”



“c) Administro una unidad inmobiliaria cerrada en Medellín que no es propiedad horizontal, pero tiene su personería jurídica. ¿Estamos obligados a cumplir cada edificio y la UIC con el trámite del RUB ante la Dian?“

Aunque la Ley 675 de 2001 continúa firme y sólida después de intentos fallidos por derogarla o por modificarla, son varias las normas que la han reformado en aspectos puntuales y otras la han adicionado y actualizado. De ahí que los administradores, consejos, revisores fiscales y en general los propietarios de los edificios, conjuntos, agrupaciones y condominios, sean copropiedades, unidades inmobiliarias cerradas o con régimen de propiedad horizontal, deban conocer las disposiciones que aunque son de otras materias, afectan a la persona jurídica de la propiedad horizontal y a los demás regímenes y por tanto a todos los actores señalados.



Entre las últimas regulaciones está la que impone la obligación de todas las personas jurídicas de suministrar a la Dian la información en el Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB).



De acuerdo con la Resolución Dian No 000164 del 27 de diciembre de 2021 que creó este registro, las personas jurídicas y estructuras sin personería jurídica o similares se encuentran obligadas a identificar, obtener, conservar, suministrar y actualizar en el citado RUB la información solicitada en la resolución mencionada, la cual hace excepciones expresas.



No existe duda de que esta norma es aplicable a la propiedad horizontal y a otras propiedades con sistemas diferentes de administración.



Después de un análisis muy completo de las principales previsiones de la Ley 675 de 2001 sobre la personería jurídica de la Propiedad Horizontal, frente a la Resolución del RUB, la Dian se pronunció ante la solicitud de aclaración de una persona interesada, del Sector de la Contaduría Pública, explicando que como quiera que la propiedad horizontal corresponde a una persona jurídica sin ánimo de lucro que no se encuentra excluida por la norma de suministrar esta información, debe dar cumplimiento a la obligación exigida en la misma, de acuerdo con los criterios establecidos en su texto para la determinación del beneficiario final de la personas jurídicas. (Oficio 1135 (906775) del 8 de septiembre de 2022 Dian).



Aunque la Resolución regía a partir del 15 de enero de este año y el último plazo estaba para el 31 de diciembre de 2022, mediante la Resolución 001240 del 28 de septiembre de 2022 la Dian dispuso que el suministro de información del RUB que se realiza a través de los sistemas informáticos de la Dian, se podrá efectuar hasta el 31 de mayo de 2023 y para otras personas jurídicas a más tardar hasta el mes de julio de 2023.



Para el conocimiento y ampliación de asuntos específicos, como los señalados en las consultas, deben obtener información ante la Dian y desde luego los revisores fiscales, contadores y administradores deberán capacitarse sobre la materia. Lo mejor es que aún hay tiempo para cumplir a cabalidad con la obligación.

