Los límites a las facultades del administrador de un conjunto

Consultan los lectores: “En el conjunto donde resido, hicieron convocatoria para elegir al administrador, con un perfil especifico de conocimientos y aptitudes. Se presentaron 3 hojas de vida, y eligieron a una persona que había sido del consejo en el periodo inmediatamente anterior, que no reunía los requisitos que este había publicado. ¿Ante qué entidad se puede interponer la queja ya que se nota que fue elegido por compañerismo?"



"El administrador puede imponer sanciones pecuniarias que no están contempladas en el Reglamento de la copropiedad, como cobrar por parqueaderos de bicicletas, motos, carros y por el parqueadero de visitantes sin tener en cuenta a la Asamblea? ¿Únicamente con el visto bueno del consejo? ¿Se puede conformar un comité veedor dentro de una copropiedad?"

La Ley dispone que cuando exista el consejo de administración en un edificio o conjunto y se le haya otorgado la facultad en el reglamento de propiedad horizontal, es este órgano el competente para designar al administrador. Incluso la Corte Constitucional se ha pronunciado en el sentido de admitir que este nombramiento pueda recaer sobre uno de los propietarios, si este reúne los requisitos exigidos. (Sentencia C-127 de 2004).



Si estas condiciones están previamente establecidas y el Consejo no se adhirió a las mismas, la decisión en tal sentido puede ser impugnada judicialmente. No hay hasta el momento una autoridad administrativa que cumpla con la función de control de los actos de los consejos, pero le sugiero que, antes, verifique los antecedentes y ponga en conocimiento del revisor fiscal este caso, que podría perjudicar a la persona jurídica y a los copropietarios, debido a la falta de preparación del administrador y al valor de los honorarios que todos paguen por servicios que no sean los requeridos.



El administrador no puede imponer sanciones, ni siquiera las previstas en el reglamento, lo cual compete a la asamblea o al consejo cuando en este último caso se le haya atribuido la función en el reglamento.



Lo que hace el administrador es hacer efectivas las sanciones. Para imponerlas no es suficiente el visto bueno del consejo, sino que se debe agotar el procedimiento que haya fijado cada reglamento, de acuerdo con la Ley. En este se tiene en cuenta el derecho al debido proceso, el de contradicción y de defensa.



Sin embargo, lo que se observa en la consulta, no son precisamente casos de sanciones que se imponen, sino de explotación de los bienes comunes, para lo cual el administrador y el consejo deben cumplir con las decisiones de la asamblea de propietarios, con el reglamento y con la Ley 675 de 2001.



Por último considero, que la asamblea sí puede nombrar un comité veedor para garantizar el cumplimiento de determinadas decisiones.

Uso de estacionamientos con destinación específica

“Mi consulta es sobre qué norma o ley existe sobre la mala utilización de los parqueaderos azules o para personas en condiciones de discapacidad, por personas que no tienen dicha condiciones.



"Tengo un vecino en mi conjunto donde vivo y soy propietario de un apartamento, que siempre está ocupando y utilizando el parqueadero de discapacitados ya que trabaja con su vehículo llevando personas que lo contratan y siempre dura parqueado desde muy temprano hasta en horas de la tarde, permanece con el vehículo encendido mucho tiempo y mi apartamento está ubicado enfrente de dicho parqueadero ( tres metros de distancia) ocasionado molestias con la alarma y arrancada y el monóxido que tenemos que inhalar por qué el señor tiene el vehículo encendido mucho tiempo”.



La exigencia de la ubicación, número, dimensiones y demás características de los estacionamientos destinados para personas con movilidad reducida, proviene inicialmente de las normas urbanísticas, las cuales son catalogadas como de orden público .



La Ley 675 de 2001 establece, de manera expresa, que los reglamentos de propiedad horizontal deben respetarlas y prevalecen estas sobre los reglamentos y decisiones de los órganos de administración. De tal manera que así no se haya hecho la previsión en el reglamento o en el manual de convivencia, es obligación del administrador exigir el respeto de los derechos las personas que por cualquier circunstancia tengan limitaciones físicas de manera temporal o permanente y por tanto requieran utilizar estos espacios.



De conformidad con lo establecido por el reglamento y por la ley se podrán aplicar las sanciones del caso. Si la infracción es de frecuente ocurrencia, es posible también acudir a la acción de tutela para buscar la protección de las personas afectadas directamente, pues son varias las normas que protegen los derechos de las personas con discapacidad y los jueces son muy estrictos al exigir su cumplimiento..



En cuanto a los derechos afectados del consultante que está siendo perturbado en el uso y goce de su inmueble, este debe informar del hecho al administrador y al Consejo de Administración para que se adelante el procedimiento correspondiente relacionado con la solución del conflicto o se impongan las sanciones del caso, teniendo en cuenta que se trata de una falta grave.



Por una parte, se están desconociendo los derechos de las personas que realmente deben utilizar estos bienes y por otra, se están violando los derechos al ambiente sano y la tranquilidad del propietario vecino a este estacionamiento. Sin perjuicio de la responsabilidad que podría caber al administrador por su omisión y a quienes lo utilizan para tales fines, también para este fin, se puede analizar la interposición de una acción de una acción de tutela por violación de derechos fundamentales.



