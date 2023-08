Preguntan los lectores: “¿Cómo se fija la cuota de administración en parqueaderos privados cuando su destino es totalmente diferente a vivienda y uso de zonas comunes? Contexto: es un edificio de 357 apartaestudios de 17 metros cuadrados, y cada parqueadero está cerca de tener el mismo metraje. ¿Si el coeficiente es similar, se debe pagar lo mismo que en el apartamento, siendo esto de solo uso de parqueadero?”.



Respuesta



Tiene razón el lector en el sentido de que los apartamentos o bienes privados destinados a vivienda, a pesar de tener áreas similares con los parqueaderos, tienen un avalúo y por tanto un valor catastral y comercial diferente.

Esta circunstancia fue prevista por la Ley 675 de 2001. En su artículo 26 prevé que, salvo casos contemplados por la norma, mientras el coeficiente de copropiedad de los apartamentos se calcula con base en el área privada construida de cada bien de dominio particular con respecto al área total privada del edificio o conjunto, para determinar el coeficiente de los parqueaderos, se podrán ponderar los factores de área privada y destinación.



De igual manera, se deberá tener en cuenta si los parqueaderos son libres o construidos y aplicar los criterios de ley. Sugiero que se realice una revisión y reforma del reglamento de propiedad horizontal, para que, modificados los coeficientes, se ajusten también las cuotas de administración.

Arriendo parcial de parqueadero

Pregunta



“Vivo en un edificio de propiedad horizontal; tenemos parqueaderos privados. Un residente optó por arrendar una parte de su parqueadero para una moto. Es decir, parquea el carro de su propiedad y la moto de un particular a quien le arrendó.

¿Esto es legal? ¿Se puede hacer? Los demás propietarios estamos inconformes pues es una doble utilización de áreas y servicios comunes, así como de aseo y vigilancia y afecta la seguridad “



Respuesta



El área y dimensión de los parqueaderos se determinan en la licencia, en los planos aprobados y en el cuadro de áreas del edificio. En el reglamento de propiedad horizontal se establece si, de acuerdo con estas características, puede ser utilizado para uno o más vehículos o si es para personas con limitaciones físicas, si es para propietarios o visitantes, para carros o motos, de acuerdo con los citados documentos.



Adicionalmente, se debe tomar en consideración el tamaño del carro con relación al espacio asignado, para no alterar el uso al que tienen derecho los demás propietarios, especialmente el colindante.



Analizada la situación frente al reglamento y demás actos y antecedentes citados, es necesario adelantar el trámite para solucionar el conflicto. En caso de persistir la situación, el consejo o la asamblea pueden imponer la sanción por violación del reglamento de propiedad horizontal. Se agrava el hecho, si el arriendo de parte del parqueadero es a una persona no residente, que al parecer es el caso, tal como se desprende de la última parte de la consulta.



NORA PABÓN GÓMEZ

Abogada - Asesora externa

Consultas

