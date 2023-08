Preguntan los propietarios: “¿Es obligatorio consignar en una cuenta bancaria a nombre del edificio la cuota de administración de un apartamento de propiedad horizontal? ¿o puede cancelarse directamente a la administración ya sea en dinero o cheque?”

Respuesta



La forma de realizar el pago de la administración se determina en cada edificio o conjunto, por los órganos de administración. Considero que si hay personas que no pueden hacer la transferencia o el pago presencial por cualquier motivo, la administración debe recibir el pago en la oficina respectiva.

Mantenimiento de jardín

Pregunta



Un agente inmobiliario consulta: “Arrendé una casa con jardín interior. La señora se niega a hacerle mantenimiento. No poda el césped ni cuida las matas. ¿No está obligada a hacerlo? El propietario me requiere que le exija su cuidado”.



Respuesta



Se trata de un trabajo relacionado con el uso del inmueble y debe hacerlo el arrendatario, como una de las obligaciones a su cargo. Por otra parte, esta omisión puede afectar a los demás residentes del conjunto, dado el impacto visual y en consecuencia el deterioro y la desvalorización que un hecho como este puede ocasionar a sus unidades privadas y bienes comunes. En artículo del sábado pasado, tratamos el caso de un árbol que caía ocasionando peligro a los vecinos y transeúntes.

Sobre consejo de administración y administrador

Pregunta



"¿Puede una copropiedad nombrar un administrador y un consejo de administración a la vez?"



Respuesta



Si el Consejo de Administración está previsto como órgano obligatorio en el reglamento de propiedad horizontal, la asamblea debe designar a sus miembros y será el Consejo, el que debe nombrar al administrador.



Pregunta



La ley 675 determina que “tendrán un consejo de administración, integrado por un número impar de tres o más propietarios”. En los estatutos de la copropiedad establece “El número mínimo de miembros del consejo será de 3 y la asamblea determinará su funcionamiento”, aunque esto último no se ha sido reglamentado.



En consecuencia, podríamos decir que, si una asamblea designa 8 miembros, sin definir que sean principales ni suplentes, el quórum mínimo deliberatorio del consejo sería 3, y el quórum mínimo decisorio 2? ¿O Cómo calcular los quórums?



Respuesta



El artículo 54 de la Ley 675 de 2001 prevé que “el consejo de administración deliberará y decidirá válidamente con la presencia y votos de la mayoría de sus miembros, salvo que el reglamento de propiedad horizontal estipule un quórum superior, con independencia de los coeficientes de copropiedad".



Como el reglamento, según informa el lector, faculta a la asamblea para elegir un mínimo de 3 consejeros , así como para regular el funcionamiento de este órgano, la misma asamblea de propietarios debe ser convocada de manera extraordinaria, en los términos y condiciones de Ley , en primer término para dejar sin efectos uno de los nombramientos, pues el consejo se debe integrar por un número impar de propietarios o sus delegados y, adicionalmente, para determinar cuáles miembros tienen el carácter de principales o de suplentes, lo cual depende de la modalidad de la elección. Por lo general estos se definen por el número de votos que haya obtenido cada uno. Por último, de acuerdo con la Ley. la asamblea puede determinar un quórum superior.



Es muy importante adelantar este paso, no solo para evitar conflictos entre los mismos consejeros, sino para que no sean cuestionadas o queden viciadas, decisiones importantes que deba tomar el consejo, algunas con repercusiones económicas como por ejemplo la autorización de contratos o la imposición de sanciones pecuniarias.



NORA PABÓN GÓMEZ

Abogada - Asesora externa

