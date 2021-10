Dudas sobre etapas de construcción y sobre libros de actas

Preguntan los lectores:



“Somos propietarios de un apartamento en un conjunto residencial aún en construcción, pues el proyecto completo son 4 torres. Una ya entregada y habitada y la segunda terminada y aún sin habitar. Quedan 2 torres aún por construir según el proyecto. Queremos consultar: a) La constructora instaló una planta eléctrica y una motobomba para abastecer las necesidades de las 4 torres. Los costos de funcionamiento y mantenimiento de dichos equipos son sumamente altos por sus capacidades.

"¿Estos costos deben ser asumidos proporcionalmente por quiénes? b) Las áreas comunes como piscina y zonas húmedas, que son para usufructo de las 4 torres, sus costos de mantenimiento y demás, ¿deben ser asumidos proporcionalmente por quiénes? ¿Existe alguna reglamentación que obligue a las constructoras a entregar un mínimo de parqueaderos para visitantes con respecto al número de apartamentos por torre?”



Es necesario revisar el reglamento de propiedad horizontal, así como la licencia y demás documentos que forman parte del acto de constitución del régimen e incluso los de oferta y negociación.



Es necesario, también, verificar lo relacionado con las cláusulas provisionales, si se trata de un conjunto por etapas de obra o etapas de construcción, el presupuesto provisional, los coeficientes provisionales, para determinar la distribución de los gastos de cada unidad privada con relación a bienes cuyo mantenimiento debe ser asumido por todos los propietarios ya que su uso y goce es general. Es importante tener en cuenta las garantías y contratos relacionados con estos bienes comunes, así como el cumplimiento en la entrega de estos.



Si es el caso, y dado que los costos de estos equipos pueden de verdad ser muy altos para los propietarios, será necesario dirigirse ante el constructor para solucionar esta situación, pues de todas formas es propietario y tiene compromisos que debe cumplir como constructor.



En lo que se refiere a los garajes de visitantes, estos son exigidos por las normas urbanísticas y pueden ser consultados en cuanto a su número dimensiones, ubicación y demás y condiciones, en los planos y en el reglamento respectivo de propiedad horizontal.

¿Se deben registrar los libros de actas?

Pregunta: “Requiero información de si el libro de actas debe registrarse en alguna entidad gubernamental o Cámara de Comercio”



De acuerdo con las normas pertinentes, los únicos libros de las entidades sin ánimo de lucro que deben inscribirse son los que requieran esta formalidad de acuerdo con aquellas.



La Ley 675 de 20001 se refiere a la obligación de que las decisiones de la asamblea de propietarios se hagan constar en actas firmadas por el presidente y el secretario de la reunión, cumpliendo con los requisitos enunciados en la misma norma (artículo 47).



El artículo 51 de esta Ley de Propiedad Horizontal señala -entre las funciones del administrador- la de “llevar directamente o bajo su dependencia y responsabilidad los libros de actas de asamblea y de registro de propietarios y residentes…”



La norma no determina la obligación de registrar los libros impresos o electrónicos en ninguna entidad y, por tanto, no se inscriben en los registros de las cámaras de comercio, además porque no se refieren a actos mercantiles.



Sin embargo, sugiero consultar ante la Dian qué libros y actos de las personas jurídicas sin ánimo de lucro, deben ser registrados previamente ante esa Entidad.



