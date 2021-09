Automatización en conjuntos y dudas sobre bienes comunes

Consultan los lectores: “¿Se puede hacer efectiva la aplicación del Manual de Convivencia, si se tiene su aprobación respectiva por parte de la asamblea de copropietarios, con el porcentaje necesario, pero no se ha llevado a escritura pública, teniendo en cuenta que la ley no es muy clara al respecto?"

Respuesta



A diferencia del Reglamento de Propiedad Horizontal, que debe ser elevado a escritura pública dentro del acto de constitución de este régimen de cada inmueble, y registrada ésta en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, el Manual de Convivencia, que en todo caso se debe sujetar al reglamento y a la Ley 675 de 2001, no requiere de esta formalidad.



De ahí que en el Reglamento de Propiedad Horizontal se incluyen las previsiones básicas señaladas por la Ley y las derivadas de la autonomía de voluntad del propietario inicial, que serán más firmes y permanentes, mientras que las que se incluyen en el Manual de Convivencia son flexibles y regulan aspectos específicos y detallados para el funcionamiento de la copropiedad para la convivencia y para el uso y goce de los bienes comunes.



Es de obligatorio cumplimiento, si fue aprobado por la asamblea de propietarios, y no es necesario un quórum del 70 por ciento del total de coeficientes de copropiedad.



Por ello , es muy importante revisar su contenido pues, en ciertas ocasiones, en el Manual de Convivencia se regulan casos que, según la Ley, requieren de este quórum y por tanto no se podrían contemplar en este documento.

Instalación de portería automatizada

“Desde Cali le consulto: en el edificio en el que vivo, de 10 apartamentos, queremos implementar el sistema de portería automatizada con el ánimo de bajar costos de Administración. ¿Para ello es necesario que los 10 propietarios estén de acuerdo? ¿O con qué porcentaje se puede implementar?



Respuesta



No es necesaria la aprobación de todos los propietarios. La propuesta debe ser presentada a la asamblea con los estudios relacionados con el cumplimiento de normas de seguridad, el costo, los beneficios que reportaría, entre otros aspectos.



Si esta instalación implica un cambio que afecte la destinación de los bienes comunes o una sensible disminución en su uso y goce, o se tipifica en uno de los casos denunciados por el artículo 46 de la Ley 675 de 2001, se requiere que la decisión sea adoptada con un quórum calificado del 70 por ciento del total de coeficientes del edificio o conjunto.

Suspensión de uso de los bienes comunes

“Vivo en una unidad residencial cerrada y, por circunstancias de la vida, entré en crisis económica y me atrasé en mi pago de administración. Pregunto: ¿Las directivas de la unidad me pueden cortar los servicios que me venían prestando, como cortada de césped por parte del señor de oficios varios, recogida de basuras, la utilización del turco y sauna, la anunciada de visitantes y entrada de domicilios? ¿Hasta dónde es eso legal?"



Respuesta



Si bien , la suspensión del uso de ciertos bienes y de servicios comunes es una de las medidas con que cuentan las administraciones para presionar a los propietarios y tenedores de los inmuebles privados para que cumplan con sus obligaciones con la copropiedad , ya que sin estos recursos no pueden administrar de manera eficiente los bienes comunes y no pueden garantizar el uso efectivo de los bienes y servicios comunes , es conveniente y necesario acudir previamente a los mecanismos de solución de conflictos y se debe buscar llegar a un acuerdo de pago con las personas que adeudan expensas , especialmente en los casos de quienes han sido tradicionalmente cumplidos con sus obligaciones y que por las circunstancias actuales , no han podido pagar oportunamente.



De igual manera, las citadas medidas son sanciones que deben estar reguladas en el respectivo reglamento, en la forma enunciada por la Ley y, además, su imposición por el consejo o la asamblea de propietarios, según se haya previsto en el reglamento, se debe sujetar al procedimiento y condiciones exigidos por estos, teniendo en cuenta el respeto de los derechos fundamentales de las personas.



La Corte Constitucional se ha pronunciado en varias ocasiones sobre este tema, por lo cual la consulta de estas sentencias es de mucha utilidad al momento de optar por aplicar cualquier tipo de sanción.



NORA PABÓN GÓMEZ

Abogada - Asesora externa

