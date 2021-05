Sobre decisiones del consejo de administración

Pregunta un Propietario: “En el orden del día de la Asamblea General, ¿es o no obligatoria la inclusión de la elección del administrador y será elegido (a) por mayoría de votos o mayoría de porcentajes de participación? ¿Es legal o no, dejar el tema por fuera del orden del día y esperar que ese nombramiento lo realice el Consejo de Administración? En la Ley 675 existe confusión sobre el tema y se presta para interpretaciones”.

Respuesta



Cuando el reglamento de propiedad horizontal haya previsto y regulado el consejo de administración, será este órgano el encargado del nombramiento del administrador, con base en lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 675 de 2001.



La Corte Constitucional se pronunció al respecto en Sentencia C-127 de 2004 y posteriormente lo mencionó en varias sentencias de tutela.



Pregunta



“¿En las Asambleas Generales Virtuales, las actas correspondientes estarán a disposición de las asambleístas y se tendrá acceso, Sí o No, a todos los elementos constitutivos como listados, poderes, etc. Además de las grabaciones de videos realizadas?”.



Respuesta



Los propietarios pueden tener acceso y obtener copia del acta y de los documentos que forman parte de esta. Respecto a las grabaciones y algunos documentos, se deberán tener en cuenta las prohibiciones y limitaciones que existen al respecto, en la Ley de Protección de Datos personales (Ley 1581 de 2012).



Sobre este tema he escrito con anterioridad y resalté y recomendé la Guía para el Tratamiento de Datos Personales en la Propiedad Horizontal, elaborada y publicada en 2020 por la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual es una herramienta muy útil para todos los edificios y conjuntos sometidos a este régimen.



Pregunta



"En el proceso de elección de los integrantes del Consejo de Administración, con planchas presentadas ¿se deberá aplicar o No el sistema de Cuociente Electoral , otorgando el derecho a la representatividad a los grupos minoritarios?”



Respuesta



El consejo de administración se elegirá por este sistema de cuociente electoral, solo si lo establece el reglamento de propiedad horizontal.



Pregunta



“¿La Impugnación de algunas decisiones tomadas en la Asamblea se hará ante qué persona o entidad: la Alcaldía municipal, la presidencia de la Asamblea, el administrador o el revisor fiscal? ¿En qué plazo se debe resolver la impugnación y ante qué entidad se debe revisar ese fallo ?”



Respuesta



La impugnación de las decisiones de la asamblea se podrá hacer ante el juez civil (de Circuito), por el administrador, el revisor fiscal y los propietarios de bienes privados, cuando no se ajusten a las prescripciones legales o al reglamento.



El Artículo 382 del Código General del Proceso dispone que la demanda de impugnación de actos o decisiones de asambleas, juntas directivas, juntas de socios o de cualquier otro órgano directivo de derecho privado (se incluirían los consejos de administración) solo puede interponerse dentro de los dos meses siguientes a la fecha del acto respectivo.



En caso de que se trate de actos sujetos a registro, el término se cuenta desde la fecha de la inscripción. La misma norma advierte la posibilidad de que se solicite la suspensión provisional de los efectos del acto impugnado.





NORA PABÓN GÓMEZ

Abogada - Asesora externa

Consultas

Vivienda & Construcción cuenta con los análisis de la consultora del sector de la construcción y las copropiedades, que responde en EL TIEMPO de los sábados a interrogantes que los lectores envían a través del siguiente correo electrónico:

redaccioneconomicas@eltiempo.com