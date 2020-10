¿Qué datos se deben dar a la administración de conjuntos y cuáles no?

Plantea un propietario: “En el conjunto donde vivo, 648 apartmentos, la Administración contrató a una empresa para que los copropietarios suministren información que según ellos estamos obligados a suministrar amparada en la Ley Habeas Data .



Ante la negativa de muchos copropietarios a suministrar información amenazan con suspender ciertos servicios comunitarios. ¿Es esto legal y en qué lugar de la ley 675 está estipulado?”.

Escribe otro propietario: “En una urbanización cerrada, el Administrador exige a cada propietario lo siguiente, para poder ingresar al inmueble: Número de teléfono celular; número de teléfono fijo. No tengo teléfono fijo. Si no resido en la urbanización, debo notificar mi lugar de domicilio. ¿Tiene fundamentos Constitucionales? Exige fotocopia de la cédula de cada copropietario. ¿Desde lo jurídico es válido? De no cumplir con lo anterior, se obstaculiza el ingreso a mi propiedad”.

Respuesta:

Para orientar a los lectores, es necesario partir de que la Ley 675 de 2001 no previó expresamente la obligación que tienen los propietarios, residentes y usuarios de suministrar algunos datos básicos, lo cual está relacionado con la seguridad personal y de sus unidades privadas y bienes comunes.



Sin embargo, la Ley establece previsiones, tales como, la consagrada en el artículo 39 parágrafo 1º. en el sentido de determinar que la convocatoria a las asambleas se comunicará a la última dirección registrada de los propietarios y la señalada en el artículo 51 numeral 2 que determina como función del administrador llevar el registro de propietarios.



Si los administradores no tienen un conocimiento y control de las personas que residen o desempeñan cualquier actividad en un inmueble, carecen de los datos requeridos para citar a las asambleas o informar cualquier novedad sobre el funcionamiento de la administración; tampoco tienen cómo informar a un propietario que alguien ajeno ingresó a su unidad privada o si retiró un trasteo.

En las circunstancias actuales muchas personas no residen ni trabajan en sus lugares permanentes y es necesario que suministren al menos y con sujeción a las normas, sus datos de nombres, teléfonos, residencia y correo electrónico.



Hace unos meses en este mismo espacio, traté el tema de la protección de datos personales con referencia a las asambleas, pues a pesar de que la Ley 675 de 2001 no hizo amplia regulación al respecto, esta fue adicionada por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Nacional 1074 de 2015 Único del Sector Comercio, Industria y Turismo, normas de obligatorio cumplimiento para las copropiedades no solo residenciales sino de otros usos.



De acuerdo con estas, los administradores de la propiedad horizontal son responsables del tratamiento de datos personales y de establecer mecanismos para obtener la autorización de los propietarios bajo las directrices de estas disposiciones.



Por otra parte, la Resolución 890 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social incluye en el protocolo que se adopta para el sector inmobiliario, varias previsiones sobre las bases de datos y la información que se debe obtener y mantener en estas actividades.



En varias oportunidades la Superintendencia de Industria y Comercio se ha pronunciado sobre este aspecto. Precisamente en la última semana se conoció la Guía sobre el Tratamiento de Datos Personales en la Propiedad Horizontal, que contiene una amplia información y recomendaciones relacionadas con la recolección y uso de los datos personales en los edificios y conjuntos de uso residencial, comercial o mixto sometidas al régimen de propiedad horizontal.



Estimo que este valioso aporte de la entidad competente para ejercer el control y vigilancia en este aspecto será una fuente adicional de consulta obligatoria para todos los administradores, consejos y propietarios para cumplir con sus funciones ajustándose a las normas, evitar cometer errores y no extralimitarse al solicitar datos, algunos sensibles a los propietarios y residentes y para exigir la capacitación de los vigilantes y demás personas relacionadas.



De acuerdo con lo expuesto y para resolver las dudas de los lectores, no es posible aplicar sanciones de suspensión de servicios comunales por la causa anotada, máxime que la falta no estaría tipificada en el reglamento, ni obstaculizar el ingreso de un propietario o residente a su unidad privada, por no haber llenado el formato respectivo. En todo caso los propietarios, residentes y usuarios deben colaborar y entender la responsabilidad de los administradores y consejeros, pero también de cada uno respecto a la seguridad y a la necesidad de tomar todas las medidas y acatar los protocolos de bioseguridad del Ministerio de Salud y Protección Social.

NORA PABÓN GÓMEZ

Abogada - Asesora externa

Vivienda & Construcción cuenta con los análisis de la consultora del sector de la construcción y las copropiedades, quien responde en EL TIEMPO de los sábados a las inquietudes e interrogantes de los lectores enviadas al correo electrónico, redaccioneconomicas@eltiempo.com

