Consultan los lectores: “Las frecuentes lluvias que caen tanto al muro exterior como a las ventanas de las alcobas han provocado una gran humedad al interior de éstas, con producción de hongos en esta parte. Según el concepto de técnicos que se han llevado para la posible solución, hay que hacer un trabajo grande para impermeabilizar todo, y los hongos son ajenos al problema de la humedad que viene del exterior. Considero que la producción de estos sí se origina en la parte exterior y, por lo tanto, creo que la administración debe incurrir con todos los gastos. ¿Debe ser así? La administración dice que solo responde por los trabajos de la parte exterior y no del interior".

Respuesta



Coincido con el lector que formula la consulta. Las fachadas son bienes comunes y como se ha determinado en este caso que la humedad y los hongos se han generado por falta de mantenimiento de estas, no solo está obligado el administrador a realizar la impermeabilización y demás obras requeridas en el exterior sino en los bienes privados afectados, con cargo al presupuesto anual de la copropiedad.



De tal manera que cuando preparó el presupuesto y lo hizo conocer del consejo de administración para aprobación de la asamblea de propietarios, debió prever este gasto. De lo contrario, revisadas primero las pólizas de seguros, se podrá acudir al fondo de imprevistos para asumir al menos una parte del gasto o reunir la asamblea extraordinaria para efectos de aprobar la cuota extraordinaria para este fin.



Desde luego, el administrador, para cumplir cabalmente con sus funciones, debe agotar el procedimiento previsto en el respectivo reglamento de propiedad horizontal, en el cual se contempla convocar a la asamblea.



Una de las principales atribuciones del administrador es cuidar y vigilar los bienes comunes y ejecutar los actos de administración, conservación y disposición de estos de conformidad con las facultades y restricciones fijadas en el reglamento de propiedad horizontal.



Dispone la Ley 675 de 2001 que los administradores responderán por los perjuicios que, por dolo, culpa leve o grave, ocasione la persona jurídica a los propietarios o a terceros.



Estas obras urgentes de fachadas y cubiertas no dan espera y tanto el administrador como el consejo y, si es el caso, la asamblea para tomar las decisiones respectivas, deben tomar todas las acciones de inmediato, pues no solo será el edificio y los apartamentos los que verán disminuido su valor y en consecuencia el patrimonio de todos los propietarios, sino que estos perjuicios se podrán aumentar por daños producidos a terceros y afectar contratos de arrendamiento, disminución de los valores de garantía , afectando también a la persona jurídica de la propiedad horizontal frente a acciones que se interpongan.



El procedimiento a seguir es el que he enunciado en varias ocasiones para casos similares: Ante el reclamo de cualquier propietario, y sin perjuicio de que el administrador deba revisar sus omisiones, su posible negligencia, las veces en que ha informado al consejo o a la asamblea sobre estas anomalías, el cubrimiento de las pólizas de seguros, debe activar los mecanismos de solución de conflictos.



Como se trata de que los propietarios, arrendatarios o tenedores están siendo alterados en el uso y goce de su unidad privada y de los bienes comunes, podrá acudir a las autoridades policivas para que ordenen realizar estas obras.



También existen antecedentes relacionados con acciones de tutela interpuestas por personas a quienes por estas causas de omisión de los administradores se les ha amparado por los jueces en su derecho a la salud y a un ambiente sano, ordenando a las copropiedades tomar medidas frente a problemas de filtración de aguas lluvias provenientes de la deficiente impermeabilización de los citados bienes comunes.

Consultas

