Consultan los lectores: “¿Puede el administrador, con la anuencia del Consejo de Administración, contratar una empresa de vigilancia por 2 años cuando su periodo como administrador es de un año, pero que al preguntarle el procedimiento irregular dice que por los valores agregados ellos consideran que deben hacerle el contrato por más de un año? ¿En qué delitos pueden hacer estar incurriendo tanto el administrador como el consejo?





El administrador suscribe los contratos como representante legal de la persona jurídica de la propiedad horizontal, a nombre de esta y debidamente autorizado por la asamblea de propietarios o el consejo de administración según las facultades otorgadas a cada órgano por el reglamento y de acuerdo con el presupuesto anual aprobado por la asamblea, sin perjuicio de los contratos que requiera suscribir el propietario inicial antes de transferir las unidades privadas, y antes de que se reúna la primera asamblea para poner en funcionamiento la administración y los bienes y servicios comunes.



De tal manera que no tiene relevancia el término de duración del contrato del administrador, porque ante cualquier cambio o remoción por diferentes causas, los contratos firmados en representación de la persona jurídica y cumpliendo con todos los requisitos legales continuarían vigentes.



Considero que corresponde a la asamblea de propietarios autorizar el contrato que comprometa vigencias futuras, esto es, que afecte el presupuesto que se aprueba y el siguiente, en razón de que este órgano es el que, según la Ley, no solo aprueba el presupuesto, sino cualquier variación de este .



En las copropiedades es muy frecuente este tipo de contratos que en la mayoría de los casos representan un beneficio económico considerable para la persona jurídica, los cuales no se darían por los proveedores de bienes y servicios, si no se garantiza una continuidad para recuperar la inversión hecha.



De conformidad con la autorización impartida y de acuerdo con cada reglamento de propiedad horizontal, el administrador, al elaborar el presupuesto del año siguiente hará las previsiones necesarias para garantizar esta disponibilidad. Para resolver cualquier inquietud relacionada con los aspectos económicos y contables de la copropiedad se debe consultar en cada caso al revisor fiscal o a un asesor contable si no existe aquel.

“¿A qué entidad, puedo solicitar la revisión de los valores que cobran en las cuotas de administración, ya que la considero demasiado alta para el estrato y lo que tiene el conjunto en áreas comunes, que prácticamente es nada?



El valor de las cuotas de administración depende del presupuesto aprobado de cada edificio o conjunto, según las exigencias de las normas y el reglamento, las características y necesidades en cada copropiedad.



Por ello, es importante que el administrador ponga a disposición de los propietarios, con la debida anticipación, los balances, informes, presupuesto de ingresos y gastos y demás documentos necesarios, para que puedan ser analizados y objetados, incluso en documento que será presentado ante la asamblea como respaldo a las observaciones de los disidentes.



Desde luego estos, así como el administrador y el revisor fiscal, podrán impugnar las decisiones tomadas cuando no se ajusten a la ley o al reglamento de propiedad horizontal. No existe una entidad pública ni privada, que tenga como función directa la revisión del valor de las cuotas de administración.



Como en el caso anterior la participación y cumplimiento de las funciones del revisor fiscal son esenciales para verificar que se cumpla con los requisitos legales y reglamentarios, no solo al preparar los informes previos, durante la asamblea (con voz pero sin voto) , sino después cuando comienza la ejecución del presupuesto y se suscriben los contratos pertinentes.



