Consultan los lectores: “En un edificio de 16 unidades de vivienda se presenta un caso de inclinación del inmueble lo cual, según expertos que se han contratado en estudio de suelos, hay que solucionar con una verticalización del edificio para que los apartamentos recobren su valor comercial y, sin embargo, hay más conceptos al respecto. Se hicieron propuestas en una asamblea general, logrando la aprobación de un 89 contra 11 por ciento, y se aprobó la verticalización.

"El único propietario disidente argumentó iliquidez total y falta de recursos para pagar su cuota. Se pregunta. ¿Un solo propietario puede obstaculizar la determinación de los restantes? ¿Un solo propietario puede afectar el patrimonio de los demás? ¿Los demás propietarios pueden cubrir la cuota faltante e iniciar acciones judiciales? ¿Qué acciones de tipo judicial se ponen a adelantar?"



Respuesta



La consulta se trata de un caso que requiere de una solución inmediata por parte de la administración y también de los propietarios que, de acuerdo con la Ley y el reglamento de propiedad horizontal, deben aportar los recursos necesarios para contratar los estudios y las obras requeridas, evitando así perjuicios mayores para estos, para la persona jurídica y para terceros.



Contando ya con la aprobación de la asamblea y con un alto porcentaje de coeficientes de copropiedad de los propietarios que tomaron la decisión, en la misma reunión se debieron analizar los factores jurídico, técnico y económico para la realización del proyecto.



En cuanto a los recursos económicos requeridos, se debe acudir a la póliza de seguro, al fondo de imprevistos, y si no se alcanzan las previsiones y reservas del presupuesto general para mantenimiento, conservación y reparación de bienes comunes, se deberá imponer la cuota extraordinaria.



Como señala el consultante, una obra requerida con carácter urgente no se puede aplazar ni suspender porque una persona carezca temporalmente de dinero para aportar lo que le corresponde.



Por ello el procedimiento a seguir es el mismo que se agota para el cobro de expensas ordinarias o extraordinarias, primero tratando de lograr un acercamiento para lograr un acuerdo de pago, o sino a través de la conciliación o acudiendo al cobro judicial si es necesario.



Con los frecuentes y recientes hechos relacionados con la caída de edificaciones o deterioro de estas, así como obras requeridas en las cubiertas y otros bienes comunes, se ha podido establecer la necesidad de que administradores y propietarios entiendan de que permanentemente deben tomar las medidas requeridas para realizar su mantenimiento y conservación y evitar estas situaciones y su responsabilidad por no hacerlo.



NORA PABÓN GÓMEZ

Abogada - Asesora externa