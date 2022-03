Preguntan los lectores: “Soy propietaria de 3 apartamentos en un edificio de 34 apartamentos y 4 locales en Bucaramanga. Cuando se citó a la asamblea, el 30 por ciento de propietarios manifestamos que no podíamos asistir, unos por traslado y algunos por aislamiento, por lo cual la administradora nos dio la opción de asistir de manera virtual.



"En esta reunión se manifestó que se citaría a una asamblea extraordinaria, para arreglar el ascensor y el tanque de agua, pero no se tiene certeza del valor. Algunos asambleístas pidieron que se votara, para que las asambleas fueran presenciales. Esto es legal?”

Respuesta



La consulta no es clara en cuanto a las dudas que plantea la consultante, pero considero que desde la convocatoria, se debió especificar la modalidad de la reunión , esto es, si la asamblea sería presencial, no presencial o mixta, en razón de la imposibilidad o voluntad de unos propietarios de abstenerse de asistir por motivos de salud, distancia u otros.



Si la asamblea fue convocada como presencial, los no asistentes debieron hacerse representar por poder otorgado a otras personas. La Ley permite a los propietarios el derecho a participar en las decisiones, no solo a través de las asambleas presenciales, sino también no presenciales, por comunicación escrita, y de acuerdo con normas complementarias y vigentes, mixtas.



Por esta razón legal y por las actuales circunstancias que aún estamos viviendo en las que todos debemos cuidar la salud y en que se pueden producir novedades por cambio en las normas sanitarias, pienso que las asambleas no pueden ordenar que las reuniones sean presenciales, dejando abocado al administrador a realizarlas en esta modalidad en cumplimiento a esta decisión.



Por otra parte, las asambleas extraordinarias, se convocan por necesidades imprevistas o urgentes y además representan mayor tiempo y costo para los propietarios y administradores.



Estos arreglos podrían haber sido incluidos en el presupuesto o al menos haber presentado los estudios y cotizaciones para que en la asamblea ordinaria se tomaran estas decisiones. Ante la urgencia y como no se hizo, el administrador antes de convocar a la asamblea extraordinaria deberá hacer los estudios y evaluar las propuestas con los miembros del Consejo.

Importancia del comité de convivencia

Pregunta



"¿En un conjunto residencial puede un comité de convivencia ejercer funciones y actividades sin tener estatutos o reglamento específico para dicho comité?”



Respuesta



Una de las funciones que asigna la Ley 675 de 2001 a la asamblea general de propietarios es “nombrar y remover libremente a los miembros del comité de convivencia para periodos de un año, en los edificios o conjuntos de uso residencial".



La misma norma lo consagra como el primer mecanismo o instancia para solución de conflictos y por tanto las controversias que surjan con ocasión de la vida en comunidad de los edificios con este uso, se podrá intentar con intervención de los miembros de este comité, que presentará fórmulas de arreglo.



La Ley establece que se levantarán actas suscritas por las partes y los miembros del comité y que sus funciones son ad honorem. De ahí que las personas que sean postuladas y elegidas para asumir este compromiso, deban tener características muy especiales y ser respetados dentro de la comunidad.



Aunque del contenido de la Ley se podría inferir que ya están reguladas sus funciones y nombramiento de manera general, considero que al permitir la norma que no sea obligatorio sino opcional en cada copropiedad, su existencia, reglas y condiciones para su integración y funcionamiento deben estar reguladas en el reglamento de propiedad horizontal y de manera más específica en el manual de convivencia .



Dado que son tan frecuentes los conflictos que se presentan en las copropiedades, especialmente en las de uso residencial, los comités de convivencia adquieren mucha importancia, si tenemos en cuenta que la intervención de unas personas de la comunidad, aptas para mediar en estas situaciones, pueden ser definitivas a la hora de evitar que se aumenten y agraven estos conflictos derivados del desconocimiento de los derechos y deberes, consagrados en la Ley y en los reglamentos, y que se relacionan con los derechos fundamentales de los residentes.

Vivienda & Construcción cuenta con los análisis de la consultora del sector de la construcción y las copropiedades, que responde en EL TIEMPO de los sábados a interrogantes que los lectores envían al correo: redaccioneconomicas@eltiempo.com