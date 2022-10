Consultan los lectores: “¿Qué acción debo seguir cuando el presidente de la asamblea extraordinaria no firma la correspondiente acta, conociendo que el Comité de Verificación del Acta (conformado por 3 propietarios) ya emitió certificación positiva sin ninguna salvedad?”.



La persona expone los antecedentes de la situación de este condominio de 10 predios, cada uno con un coeficiente del 10 por ciento. De estos inmuebles, cuatro son de propiedad de una agencia estatal y el quinto, del presidente del Consejo, el cual lo venderá a la misma entidad.

Añade: “Tuve que hacer la convocatoria para una asamblea extraordinaria, pues la concesionaria está tomando decisiones que afectan los derechos del condominio (…) Debo solicitar que la asamblea extraordinaria me apruebe la contratación de una asesoría legal y una suma para contratar al abogado. La agencia estatal envió oficio con argumentos donde pretenden invalidar las causas motivantes de la asamblea, por lo tanto, la asamblea se desarrolló con un 60 por ciento del quórum.



"El presidente de la asamblea se abstuvo de votar favorablemente los respectivos puntos donde posiblemente se compromete para prevenir cualquier acción que demore el acuerdo que tiene con su predio. Es decir los puntos del Orden del Día fueron aprobados por los cinco propietarios-residentes: el 50 por ciento del total del quórum, pero por mayoría absoluta en el quórum para esa asamblea.



"Al leer los artículos respectivos de la Ley 675 de 2001, interpreto varios escenarios para actuar: a) Qué por el solo cumplimiento de mis funciones, como representante legal puedo contratar la asesoría pertinente sin solicitar autorización de la asamblea; b) Que en mi calidad de secretario de la asamblea puedo firmar la respectiva acta, anexar la certificación del Comité de Verificación y proceder a contratar la respectiva asesoría; c) que tenga que hacer nueva convocatoria, sin modificar el orden del día, desarrollarlos y que sean aprobados con el quórum del 50 por ciento, ya sea en primera o segunda convocatoria."

¿La falta de la firma invalida las decisiones?

Respuesta



En primer término, el presidente de la asamblea no puede abstenerse de firmar el acta, pues al hacerlo no está tomando una posición contraria a la que asumió en la asamblea, sino cumpliendo con el compromiso que adquirió en la reunión al aceptar esta designación. Realmente el acta es la prueba más importante de lo sucedido y decidido por la asamblea de propietarios (no la única) y la falta de la firma del presidente no afecta ni invalida las decisiones tomadas por los propietarios.



Después de dejar constancia de esta negativa, la suscribirá el administrador, si fue nombrado como secretario en la misma asamblea. Ya dentro de cualquier proceso que se instaure por la entidad o por la copropiedad, se podrá informar sobre el motivo por el cual el acta no tiene las firmas de rigor.



La Ley de propiedad horizontal no establece una solución, pero el Código del Comercio, que se podría aplicar por analogía, determina que las actas de juntas directivas y asambleas pueden ser firmadas, en defecto, por el revisor fiscal. En ese caso no es que para la propiedad horizontal sea obligatorio o sustituya a los que establece la Ley pero sí es una refrendación de gran peso que una persona de este nivel dentro de la copropiedad dé los hechos sucedidos en la asamblea.



Igualmente, si la asamblea ha nombrado la comisión de verificación de redacción del acta, se continuará con este requisito así como con los demás enunciados por el artículo 47 de la Ley 675 de 2001, especialmente su publicación para conocimiento de los propietarios y para que estos puedan ejercer su derecho a impugnar las decisiones.



Como en una respuesta que emití en fecha anterior sobre actas de asambleas presenciales y no presenciales, sugiero consultar la Sentencia C-190 de 2019 de la Corte Constitucional y recomiendo también complementar con el citado artículo.



Por otra parte, podrá contratar la asesoría citada de acuerdo con lo previsto por el Reglamento de Propiedad Horizontal y hasta los límites fijados por este. En cuanto a la nueva citación considero que este punto debe ser analizado con detenimiento, principalmente en cuanto al quórum pues, según se entiende, para establecer el procedimiento o acción a seguir.

