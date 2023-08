Preguntan los lectores: “En el conjunto se autorizó una reforma al reglamento suprimiendo una unidad privada y adicionando tres nuevas unidades, al ser modificadas áreas privadas y comunes. ¿Dentro del cuerpo principal del acta deben figurar las áreas nuevas? O simplemente que aparezcan dentro de un anexo?”.



Respuesta



La Ley 675 de 2001 establece los requisitos mínimos que debe cumplir el acta. El artículo 47 anota que se debe indicar si es ordinaria o extraordinaria, la forma de convocatoria, orden del día, nombre y calidad de los asistentes, su unidad privada con su coeficiente y los votos emitidos en cada caso.

Añade las formalidades que se deben seguir, como la firma del presidente y del secretario de la reunión. A partir de esta regulación, se debe consultar cada reglamento de propiedad horizontal y los reglamentos internos, donde se han consagrado otras exigencias.



Acudiendo a la analogía con el Código del Comercio y otras fuentes, se sugiere consignar de manera expresa los asuntos tratados, los votos emitidos a favor o en contra, y las decisiones adoptadas, mientras que los soportes podrán ser anexados, formando parte de la misma. En el caso concreto y más por seguridad, conveniencia y exactitud, se pueden incluir las áreas y otros datos relevantes, así como la decisión tomada y respaldada por los anexos. Sobre las actas de las asambleas, su importancia como medio probatorio y la oportunidad para su impugnación recomiendo consultar la Sentencia C-190 de 2019 de la Corte Constitucional, en la que, pese a declararse inhibida, hace importantes reflexiones.

Árboles que ponen en riesgo a los vecinos y transeúntes

Pregunta



“Mi vecina de condominio dejó crecer sin control sus árboles y me quejé porque me tapaban la vista. Inicialmente los recortó, pero luego los abandonó. Algún día cayó un brazo de árbol de su jardín a la vía, con riesgo de accidentes fatales. Además, sus plantas invaden los andenes con riesgo de accidentes. Me quejé con el consejo de administración y simplemente me dejaron el caso a mi contra mi vecina. Ella alega que tiene una recerca natural en su jardín que no puede ser recortada y está amparada por Corpocaldas. ¿Priman los privilegios de un vecino sobre la vida y seguridad de los otros?”



Respuesta



Si bien las personas tienen derecho a un ambiente sano, de acuerdo con la Constitución, ello no impide que en protección de los derechos de quien tiene los árboles, se realice o se ordene la tala e incluso el traslado o el derribamiento de los árboles que amenacen riesgo.



Lo que debe hacer el lector no es dirigirse a la vecina, sino insistir en buscar la actuación de los órganos de administración del condominio mediante un derecho de petición, si es necesario, para que sea el administrador en representación de los propietarios y del condominio, quien inicie el trámite de solución de conflictos consagrado por la Ley 675 de 2001 y el reglamento de propiedad horizontal.



De igual forma, para que proceda en caso de que no se obtenga respuesta ni solución por parte de la propietaria, a solicitar al consejo o a la asamblea que, observando el debido proceso y demás condiciones de ley, se impongan las sanciones del caso.

Ello sin perjuicio de que el administrador acuda en protección de la copropiedad, a instaurar las acciones legales pertinentes. En este caso la autoridad ambiental es Corpocaldas. Las normas que regulan este aspecto además de la Constitución son el Código Civil, la Ley 99 de 1993 y las normas departamentales, distritales o municipales pertinentes.



NORA PABÓN GÓMEZ

Abogada - Asesora externa

