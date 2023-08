Preguntan los lectores: “Deseo saber si ahora no es necesario que la administradora de un edificio solicite al arrendatario el paz y salvo del dueño del apartamento, para poder sacar el trasteo”.





Respuesta



El administrador debe informar al propietario, a la última dirección registrada (física o electrónica), que el arrendatario ha solicitado autorización para sacar el trasteo, pero no puede retenerlo porque tenga deudas derivadas del contrato de arrendamiento. Si la deuda incluye el pago de las cuotas de administración, aunque tampoco se puede impedir el trasteo, es muy importante que el administrador recuerde que los arrendatarios y los tenedores respondan solidariamente con el propietario por el pago de las cuotas ordinarias.

Por otra parte, la Ley 675 de 2001 determina que entre las funciones del administrador está la de expedir paz y salvo de cuentas con la administración cada vez que se produzca cambio de tenedor o propietario de un bien de dominio particular.

Consejo de administración y comité de convivencia

Pregunta



“Solicitamos orientarnos sobre la siguiente inquietud: ¿puede una persona estar en el comité de convivencia y al mismo tiempo pertenecer al consejo de administración? “



Respuesta



La elección tanto de los miembros del Consejo de Administración como del Comité de Convivencia corresponde a la asamblea de propietarios, la cual debe tomar sus decisiones acatando la Ley y el respectivo reglamento de propiedad horizontal.



La Ley 675 de 2001 no hace advertencia sobre la inhabilidad y salvo que lo diga el reglamento, en principio esta no existiría.



Para orientar a los lectores que solicitan mi opinión en este sentido, se debe considerar que el Consejo de Administración está catalogado por la Ley como un órgano de administración integrado por propietarios o delegados de estos, con funciones específicas señaladas en la norma y en cada reglamento. Entre las principales, designar al administrador, imponer las sanciones cuando se le haya asignado esta atribución en el reglamento y autorizar al administrador para suscribir contratos por la cuantía que establezca el reglamento.



El Comité de Convivencia, regulado también por la Ley de propiedad horizontal, pero no como un órgano de administración, se conforma por un número impar de tres o más personas, aún las no propietarias, cuya función principal es servir de primera instancia para la solución de conflictos en las copropiedades, presentando fórmulas de arreglo “orientadas a dirimir las controversias y a fortalecer las relaciones de vecindad”. También le corresponden las que se les haya asignado en el reglamento.



Lo cierto es que unos y otros miembros deben ser personas destacadas en cada copropiedad por su conducta, cumplimiento con sus deberes y normas de convivencia, tener voluntad y vocación de servicio y capacitarse para cumplir cabalmente con sus responsabilidades. En síntesis, la asamblea debe analizar y decidir cada caso pues en muchas copropiedades, la mayoría de los propietarios se niega a pertenecer especialmente al Comité, que no sólo requiere ciertas cualidades, sino tiempo y compromiso. Es importante anotar que tanto las decisiones del Consejo como las consideraciones y recomendaciones del Comité se deben consignar en las actas correspondientes cumpliendo con los requisitos de ley en cada caso.

