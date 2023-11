Consejos para hacer compras virtuales de forma segura en el Black Friday y fin de año

En el arranque de la temporada de compras navideñas y descuentos de fin de año, la protección de su información y utilización de manera segura de los canales digitales es de vital importancia para reducir la probabilidad de fraude. Hoy en Colombia, el 75 % de las transacciones del sistema financiero se realizan virtualmente, por lo que la inversión en ciberseguridad del sector bancario debe ser una prioridad.

Según cifras de Asobancaria, en 2022, el ecosistema destinó más de $450.000 millones en sistemas de ciberseguridad para la protección de los recursos y los datos de los clientes, lo que representó un crecimiento del 141% en la inversión, frente a la reportada en prepandemia (2019).



Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, destacó que Colombia ha realizado grandes avances tecnológicos para la digitalización de los pagos y “aunque el sistema financiero local recibe en promedio 43 ciberataques por segundo, Colombia cuenta con un sistema financiero seguro, ya que por cada $100.000 pesos que se tranzan, solo $6 llegan a tener algún tipo de reclamación por fraude y menos de $1 es fraude materializado”.



Ante la creciente adopción de los canales digitales y los desafíos de la protección de la información, Roberto Bojacá, gerente general de Incocrédito, recalcó que los delincuentes, en sus mensajes, establecen un sentido de urgencia para persuadir a las personas a compartir su información financiera. Por lo tanto, recordó que las entidades nunca llaman o escriben a sus clientes para solicitarles datos confidenciales como claves, contraseñas, códigos de seguridad, números de la tarjeta o fechas de vencimiento de la tarjeta de crédito.



Consejos para hacer compras virtuales de forma segura



En Colombia esta iniciativa comenzó en el 2016.

Active en su portal bancario las notificaciones (a su celular o correo) de las operaciones que se realicen con su tarjeta de crédito. Cuando esté realizando compras a través de internet, antes de entregar la información de sus tarjetas, asegúrese de que está en la página web oficial del comercio en el que quiere comprar. Para sus transacciones financieras, use computadores personales y mantenga actualizado su sistema operativo y antivirus. Nunca entre a su portal bancario a través de enlaces en SMS o correos electrónicos. Evite usar redes públicas de internet, especialmente si va a realizar transacciones o compras en línea. Establezca contraseñas difíciles de adivinar. Incluya una combinación de letras, números, mayúsculas y minúsculas, y caracteres especiales. Evite almacenar claves en su computador personal o dispositivos electrónicos y prefiera utilizar contraseñas diferentes para cada servicio, especialmente diferéncielas de las de sus redes sociales.

Recomendaciones al usar su tarjeta de crédito

No dañe su historial crediticio por malos manejos.

• Cambie la clave de su tarjeta periódicamente, por lo menos una vez al mes. Cuando esté digitando su clave, protéjala, no permita que terceros la observen.



• Nunca pierda de vista su tarjeta a la hora de pagar y no permita que sea pasada por elementos diferentes al datáfono.



• No acepte colaboración de extraños al momento de realizar transacciones con tarjetas.

¿Cómo evitar ser víctima de suplantación de identidad?

• Si pierde sus documentos o es víctima de robo, recuerde interponer el respectivo denuncio.



• Revise permanentemente sus estados de cuentas en centrales de riesgo para validar posibles reportes negativos de productos o créditos que usted nunca haya solicitado.



• No entregue información personal o comercial en encuestas telefónicas o por otros medios.

