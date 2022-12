En Navidad y épocas decembrinas es común que las personas den regalos a sus familiares, amigos y demás seres queridos, y aunque esto hace parte de las tradiciones, hay varias cosas con las cuales tener cuidado en las compras de regalos en esta época.



En primer lugar, es importante tener cuidado con los gastos para no excederse, lo cual puede hacer que en los próximos meses esté corto de dinero si no pone un límite a sus compras.



De la mano con lo anterior es importante que planifique no solo cuánto dinero va a gastar, sino a quiénes quiere darle los regalos, de modo que pueda hacer sus compras sin tener regalos de más o de menos.



Así mismo, es recomendable que haga sus compras con tiempo y no espera a último momento, cuando podría haber más compradores, más filas, y mayor estrés por pensar que no alcanzará a comprar todo lo que quiere.



De otra parte, si hará sus compras por internet, recuerde verificar que las páginas a las que accede sean confiables y cerciorarse de que, si busca la web de una tienda en específico, sí esté abriendo la página de la tienda correcta puesto que los delincuentes informáticos pueden diseñar páginas que se parece mucho a las originales para engañar a las personas y quedarse con información como sus datos bancarios.

La @DIJINPolicia cuenta con un grupo especializado en atender aquellos delitos que afectan a la convivencia desde la virtualidad.

No permita que esta época decembrina se arruine por personas inescrupulosas.



Si tiene algún incidente cibernético, puede comunicarse @CaiVirtual pic.twitter.com/TEXpvWOhcf — Centro Cibernético (@CaiVirtual) December 13, 2022

Algunos tips al respecto son fijarse que la dirección web sí sea la de la tienda que busca y no incluya palabras extrañas o mal escritas, así mismo, puede mirar que haya un logo de un candado justo al inicio de la dirección web, lo cual es un buen indicio de que la página es segura; y finalmente, mirar que la página web comience con https://



En cualquier caso, si llega a ser víctima de ciberdelincuentes sepa que puede denunciar el hecho ante el CAI virtual de la Policía.

