Si está pensando en adquirir una vivienda, es importante que haga un presupuesto. Esta herramienta, que puede implementar en más ámbitos, le ayudará a manejar mejor el dinero y no sobrepasarse en gastos en comparación con sus ingresos, explica Portafolio.co.



Conocedores del tema consideran que antes de decir sí a la adquisición de un inmueble, se debe realizar un presupuesto para saber cuánto dinero se tiene para la compra y si la vivienda se adapta a nuestros intereses.



Por esa razón, Portafolio.co consultó al experto Santiago Rodríguez, quien da información sobre qué se debe tener en cuenta a la hora de realizar dicho presupuesto.



1. Tenga muy claro el ingreso: para el caso de vivienda es recomendable sumar los ingresos familiares.



2. Defina el valor que puede sumar para la cuota inicial: entre más grande este valor, menor será el valor del crédito.



3. Seleccione el máximo valor de la vivienda si la compra es con crédito: esto con el fin de no desgastarse buscando una vivienda que no se ajusta al nivel de su ingreso. Tenga en cuenta que el valor de la vivienda debe estar entre 3.0 y 3.6 veces el valor del ingreso familiar anual.



4. Busque créditos de menor tasa de interés: además tenga en cuenta que le ofrezcan el plazo que se está buscando.



5. Defina el sistema de amortización (pesos o UVR) que mejor se acomode: esto con el objetivo de que la primera cuota del crédito no supere el 30% de los ingresos familiares.



6. Incluya el valor del subsidio si tiene posibilidades de obtenerlo.



7. Tener en cuenta que al comprar y solicitar un crédito se generan unos gastos de notaría, beneficencia y registro. Por ello debe anexarlos al presupuesto.



8. Registre los gastos periódicos que se generan con la compra de vivienda: seguros, impuesto predial y gastos de mantenimiento.

