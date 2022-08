La primera idea que se viene a la cabeza de muchas personas sobre la idea de ‘vivir de la renta’ es cuando llega el momento de pensionarse que, de por sí, es un sueño difícil de realizar para la mayoría de los trabajadores.



Sin embargo, existen otras opciones para alcanzar ese objetivo y una de ellas, para quienes sus ingresos se lo permiten, es aprender a invertir.



Para empezar hay que aclarar qué se entiende por ‘vivir de la renta’: no es otra cosa que generar ingresos que además de cubrir los gastos mensuales le permitan a la persona cierto nivel de tranquilidad.

Es así que una de las fórmulas a la que más recurren las personas para lograr ese objetivo son las inversiones en finca raíz.



Juan Camilo Lovera, director de la firma Vivamos de los Bienes Raíces sugiere que quien desea empezar a invertir en finca raíz puede considerar comprar vivienda para negocio antes de vivienda para ocupar.



“Es más estratégico que ese dinero con el que voy a comprar la propiedad lo ponga a rentar a un 8 o 9 por ciento anual y con ese rendimiento puedo además de vivir en arriendo, tener excedentes para hacer nuevas inversiones”, dice Lovera.



Para cada persona, las condiciones específicas pueden ser distintas, y dentro de las cosas que se deben tener en cuenta es que junto a la renta que se genera al comprar como negocio, como todo negocio hay unos costos.



Por ejemplo los impuestos sobre la propiedad, el mantenimiento y qué tantos meses el inmueble puede estar vacío durante cada año.



Para hacer una inversión en finca raíz existen factores que no controla el inversionista como los económicos y políticos, razón por la cual no se hacen proyecciones a largo plazo.



Sin embargo, Lovera señala que para los colombianos existen opciones de inversión, en la actualidad, por fuera del país, especialmente en Estados Unidos y Mexico, y en Colombia principalmente en proyectos sobre planos, VIS y ecohoteles.



“Siempre nos han gustado las inversiones en Colombia y en el exterior” dice el experto. Sin embargo, considera que invertir en finca raíz para negocio es rentable.



De esta manera, si una personas quiere comprar vivienda como inversión, puede tener en cuenta ciertas pautas.



Por ejemplo, puede considerar si existen oportunidades de mejor rentabilidad para el dinero invertido en la vivienda que ocupa.



Asimismo, si va a cambiar de vivienda y se va a pagar arriendo se puede plantear la posibilidad de ir a un mejor barrio para que psicologicamente sienta que hubo progreso.



Igualmente, al negociar el arriendo se debe tener en mente la idea de encontrar buenas ofertas pagando menos de lo que le va a rentar su capital.



Si se logra el objetivo de generar excedentes se puede evaluar la opción de invertir en el exterior.



Y, sobre todo, se debe tener claro que lograr la libertad financiera es un proceso que no es de un día para otro.