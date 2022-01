Tomar la decisión de tener vivienda propia no es nada fácil. No es como elegir qué comer al almuerzo o qué película ver en el cine, se trata de una inversión que necesita de mucha determinación, tiempo y dinero.



Antes de adquirir una casa o apartamento, se deben analizar varios factores para evitar decepciones a largo plazo. Por ejemplo, lo primero que debe pensar es en cuáles son sus necesidades y el presupuesto que dispone para resolverlas.

Aunque son muchos los proyectos de vivienda nueva que hay en el país, las casas y apartamentos usados también son una buena opción, ya sea por comodidad, inmediatez de entrega o ahorro.



Estas son algunas las cosas que debe tener en cuenta al momento de comprar vivienda usada:

Visite el inmueble

De acuerdo con la abogada experta en temas inmobiliarios, Martha Ríos, lo primero que se debe hacer es ir a ver la propiedad. No basta con fotos o un recorrido virtual, pues lo más importante es conocer de cerca el estado real del inmueble.

Analice bien la propiedad para evitar una mala inversión.

"Nadie debe comprar jamás un inmueble sin verlo, pues a veces lo que uno ve detrás del computador no corresponde a la expectativa real", explicó la abogada al portal 'Metrocuadrado'.



En este punto, usted debe revisar si el número de habitaciones, los baños y el área construida y privada corresponden a lo que está buscando. Además, debe fijarse en puntos clave como el sector, las vías de acceso, si hay tiendas o zonas de entretenimiento cercanas.



Ríos recomienda visitar varias veces la casa o apartamento y en diferentes horarios. Así se hará una idea de cómo es el día a día en el barrio o conjunto.



Pregunte a los vecinos

El día que visite el inmueble o en cualquier otro momento, tómese el tiempo de hablar con los vecinos, el señor de la tienda, el personal de vigilancia o cualquier habitante del sector que le 'eche el chisme' de cómo es la zona.



"Una de las cosas que yo sugiero es siempre verificar las actas de las últimas asambleas, porque uno ahí se entera de todo: si el vecino de al lado es el problemático, cuáles son los problemas de la copropiedad y los arreglos que se hayan hecho en el conjunto", aseguró Ríos al portal citado.



Identifique si quiere remodelar

“No toda vivienda usada hay que remodelarla”, afirmó la experta. Sin embargo, si usted no descarta la opción de poder adquirir una casa más económica para adaptarla a su gusto, debe tener en cuenta la proyección de la zona, pues si es un sector residencial, pero la tendencia es hacia el comercio o, de pronto, van a construir una vía cerca, con el tiempo, podría perder su inversión.

Analice cuánto dinero tiene para la compra y cuándo deberá invertir en la remodelación.

Adicionalmente, debe tener claro si las remodelaciones son funcionales o estéticas. En el primer caso debe contar con el dinero para iniciar con la reestructuración, pues debe pensar en la seguridad de su familia. Mientras que si se trata de temas estéticos como cambio de mobiliario, pintura, etc., puede mudarse sin problema y ahorrar para construir la casa de sus sueños.

Compare ofertas

No se apresure a comprar, independientemente de que tenga el dinero o no, adquirir vivienda toma tiempo, el cual debe implementarse estudiando las opciones.



Una vez haya conocido varias propiedades y sectores, analice minuciosamente cada inmueble: qué le ofrece el uno que no tenga el otro, cuál se ajusta más a sus necesidades, cuál es más acorde a su presupuesto, etc. En pocas palabras, haga una lista de 'pros' y 'contras'.



Revise los documentos y evite estafas

En este aspecto, lo primero que debe evitar es dar sus datos personales o dinero por adelantado. Muchas personas inescrupulosas se aprovechan de los sueños de las personas y los estafan.

Verifique no se trate de una estafa, pida el Certificado de Tradición y Libertad del inmueble.

Para evitar que le arrebaten la ilusión de tener su vivienda propia, es fundamental que le pida al vendedor la matrícula inmobiliaria de la propiedad y consulte Certificado de Tradición y Libertad. Dicho documento le permitirá conocer los propietarios que ha tenido el inmueble o su hay algún tipo de embargo, hipoteca o problema de patrimonio.



Conocer estos datos le dará la seguridad de que la compra legal. Adicionalmente, puede contratar un abogado para realizar un estudio de títulos, lo que le ayudará a conocer la situación jurídica de la casa o apartamento.



"En este caso el futuro comprador quiere tener certeza de la legitimidad del inmueble, que el vendedor sea realmente el propietario y todas las condiciones legales del bien. De esta forma se previene que sea una estafa o que la propiedad tenga algún problema que pueda afectar a futuro", explica 'Metrocuadrado'.

