El subsidio monetario o familiar es un beneficio que reciben los trabajadores de bajos y medianos ingresos en relación al número de personas que dependen de su salario. En este caso, lo entregan las cajas de compensación a quien devenga hasta cuatro salarios mínimos mensuales, es decir, hasta 4.000.000.

Recientemente, la Superintendencia del Subsidio Familiar anunció que en 2022 los beneficiarios recibirán los 31.281 y los 63.410 pesos.

En el caso de Compensar, el afiliado recibirá un aporte mensual de 42.300 pesos por cada persona que tenga a cargo. Aquí respondemos algunas preguntas frecuentes sobre el subsidio monetario en esta caja de compensación.



¿Quiénes pueden recibir el subsidio monetario?

Como ya se mencionó, para recibir este apoyo económico sus ingresos mensuales no deben superar los 4.000.000 de pesos y debe tener a cargo una o varias personas que cumplan con las siguientes características:



- Hijos menores de 18 años que sean legítimos, naturales, adoptivos o hijastros hasta los 18 años y once meses, quienes deben cumplir con los requisitos de escolaridad.



- Hermanos menores de 18 años, huérfanos de padre y madre que dependan del afiliado y cumplan con los requisitos de escolaridad.



- Padres mayores de 60 años sin ingresos, es decir, que no tengan una pensión ni accedan a ningún otro subsidio.



- Hijos, padres o hermanos huérfanos de padre y madre con discapacidad permanente.

Compensar entrega un aporte de 42.300 pesos a los afiliados que devengan menos de 4 SMMLV, por cada una de las personas que tienen a cargo. Foto: iStock

¿Cómo solicito el subsidio monetario?

1) Afilie a su beneficiario a través de la página 'Transacciones en Línea', opción 'Afiliaciones'.



2) Una vez sus beneficiarios estén afiliados reúna los documentos dependiendo el caso, es decir, si se trata de un hijo, hermano o progenitor.



3) Solicite el subsidio a través del portal 'Transacciones en línea'.



4) Para recibir el dinero active su tarjeta de Compensar a través de la línea 601 ​3077004, opción 0-1.



¿Qué documentos necesito para acceder al subsidio monetario de Compensar?

Dependiendo quién es la persona que depende de usted, necesitará los siguientes documentos:



- Hijos menores de 18 años: documento de identidad del trabajador; copia legible del registro civil de nacimiento del hijo o hijastro; certificado de escolaridad, último boletín de calificaciones del año en curso o recibo de matrícula pagado; declaración juramentada de convivencia y dependencia económica, en la que se relacione el grupo familiar con el que convive el trabajador y certificación de ingresos del cónyuge o compañero(a) permanente.



- Hermanos huérfanos: copia legible del documento de identidad del trabajador; copia legible del registro civil de nacimiento del tra​bajador y del hermano para demostrar parentesco; copia del registro civil de defunción de los padres, emitido por una notaría; certificado de escolaridad, último boletín de calificaciones del año en curso o recibo de matrícula pagado; declaración juramentada de convivencia y dependencia económica del hermano con el trabajador; certificación de ingresos del cónyuge o compañero(a) permanente; certificado laboral indicando salario mensual del trabajador dependiente o, en caso de ser independiente, se le solicita una comunicación escrita firmada o ​certificado de contador público, indicando actividad económica y promedio mensual de ingresos.



- Padres mayores de 60 años: copia legible del documento de identidad del trabajador; copia legible del documento de identidad del padre y/o madre; copia del registro civil de nacimiento del trabajador para demostrar parentesco; certificado de la EPS o ARS de padre y/o madre, importante que se indique el nombre del cotizante y el tipo de vinculación: independiente, dependiente, pensionado; declaración juramentada de convivencia y dependencia económica firmada por el trabajador y/o padres; certificación de ingresos del cónyuge o compañero(a) permanente; certificado laboral o, en caso de ser dependiente, una comunicación escrita firmada o certificado de contador público indicando actividad económica y promedio de ingresos mensuales.



- Progenitores, hijos o hermanos con discapacidad: se presentan los documentos mencionados anteriormente dependiendo el caso y se adiciona el certificado médico expedido por la EPS, IPS o médico tratante que mencione la palabra Discapacidad o Pérdida de Capacidad Laboral y esté firmada por un profesional de la salud.

