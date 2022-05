Muchas dudas se suelen generan en torno a los comparendos que se imponen en Bogotá, por las diferentes infracciones de tránsito, que tantos dolores de cabeza generan.

Tenga en cuenta

La alcaldía aclaró que las notificaciones de los comparendos electrónicos serán enviadas a la dirección que el ciudadano tiene registrada en el Runt (Registro Único Nacional de Tránsito).



Así, se aclara que esta información de vital importancia no llega al correo electrónico, como algunos creen. Por eso el llamado a los ciudadanos es a tener sus datos actualizados.



Sin embargo, se aclara en esta información que no hay tiempo estimado de duración entre el comparendo y la notificación, por lo que cada ciudadano podrá estar revisando periódicamente su estado, en la página https://www.movilidadbogota.gov.co/web/consulta_de_comparendos



Si el ciudadano no está de acuerdo con el comparendo de tránsito, podrá solicitar una Audiencia de Impugnación por medio de los canales de atención dispuestos por la Secretaría Distrital de Movilidad (Centro de contacto de Movilidad (601) 364-94-00 opción 2/ Línea: 195 opción 4).

📢APROVECHA LA AMNISTÍA EN MULTAS DE TRÁNSITO.



Hasta el próximo 14 de mayo puedes acceder a descuentos de hasta el 60% (motos) y 50% (vehículos) en el capital de la deuda y del 100% en los intereses.

Ponte al día y evita dolores de cabeza.

Mayor info https://t.co/leqIWVFaWv📢 pic.twitter.com/zdMzIcKQvg — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) May 2, 2022

