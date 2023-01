Con las nuevas medidas de movilidad que comenzaron a regir en Bogotá desde el pasado 10 de enero del 2023, en las que se decretó un nuevo sistema de pico y placa, varios conductores se han llevado un comparendo pedagógico a casa como recuerdo de que la norma ha cambiado.

Cabe resaltar que, desde aquella fecha, los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 no podrán transitar los días pares, mientras que aquellos que tengan placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0 no podrán circular los días impares.



Debido a que la medida es nueva, las autoridades de tránsito decidieron que durante la primera semana sólo se impartirán comparendos pedagógicos a las personas no cumplan con la nueva normativa. Esto significa que a quienes se les imponga este tipo de infracción deberán realizar un curso con la Secretaría de Movilidad.

Los automóviles que no cumplan con la medida serán detenidos por las autoridades. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Este tiene una duración de dos horas y busca enseñarle a los conductores la nueva normativa a nivel teórico.



Por otro lado, debe tener en cuenta que si no realiza el curso deberá pagar una multa por un valor de 522.900 pesos colombianos, el cual también corresponde a las infracciones tipo C que comenzarán a regir desde el lunes 16 de enero para quienes no cumplan con el nuevo pico y placa.

Puntos de servicio

Para hacer el curso debe inscribirse previamente en la página web oficial de la Secretaría de Movilidad www.movilidadbogota.gov.co o llamando al número (601) 3649400.



Ahora bien, las nuevas salas de cursos pedagógicos están ubicadas en los barrios Restrepo y Fontibón centro, y en los centros comerciales Tintal Plaza y Paseo San Rafael:



Edificio Restrepo: calle 14 sur número 22 - 27.



Fontibón Centro: calle 19 número 99 - 68.



Paseo San Rafael: calle 134 número 55 - 30, sótano 2.



Tintal Plaza: avenida carrera 86 número 6 - 37, local 286 - 287.



Así mismo, la atención en los Centros de Servicios de Movilidad de la calle 13 y Paloquemao seguirá funcionando normalmente.

