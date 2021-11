Compare: esto ofrecen las principales aerolíneas en sus tarifas más bajas

Contadas semanas restan para que inicie la temporada de fin de año y las aerolíneas ya preparan sus rutas con el fin de llevar a los viajeros a sus destinos en Colombia y el mundo.



Si usted quiere volar en tarifas económicas, ¿a cuáles aerolíneas puede acceder, qué le ofrecen y cuál costo debe pagar?

Acá le presentamos una comparativa de las tarifas más bajas y sus condiciones en las principales aerolíneas del país.

Avianca

La aerolínea cuenta con un sistema de tarifas distribuidas en letras. Es decir: ‘XS’ es la tarifa más económica, mientras que ‘XXL’ es la de mayor costo.



Volar en ‘XS’ le da el derecho de llevar un artículo personal de 45 x 35 x 25 cm (alto, largo y ancho); algo así como un bolso o una maleta pequeña, según lo que señala la página de Avianca.



(Le puede interesar: Gobierno plantearía adelantar la prima de Navidad para empleados públicos).

Facebook Twitter Linkedin

Avianca tiene tarifa económica que denomina 'XS'. Foto: César Melgarejo/ CEET

Si quiere llevar equipaje de mano o en bodega, hacer check-in en el aeropuerto y seleccionar su asiento, tendrá que pagar costos adicionales.



La tarifa ‘XS’ no le permite cambiar o hacer reembolso de su vuelo (antes de la salida), tampoco incluye counter, entrega y recepción de equipaje y abordaje prioritario. Por último, no acumulará millas en el programa de la empresa.



La categoría no aplica en vuelos con origen Brasil o con destino y origen Europa.

Latam

‘Basic’ es el plan más económico de Latam dentro de Colombia. Este le permite viajar con un artículo personal de 45 x 35 x 20 cm. Además, podrá acumular millas.



El asiento dentro del avión se lo asignan al azar.



(Siga leyendo: Foto: indignación en redes por actitud 'irritante' de pasajera de un avión).

Facebook Twitter Linkedin

Latam tiene un plan 'Basic' para viajar. Foto: César Melgarejo/ CEET

Para llevar equipaje en bodega o escoger su asiento deberá pagar adicionales.



Tenga en cuenta que el plan ‘Basic’, de acuerdo con la información de la página de la aerolínea, no contempla cambios o devoluciones.

Viva Air

La compañía aérea tiene tres categorías: ‘Base’, ‘Medium’ y ‘Full’. ‘Base’ está enfocada en los pasajeros que viajan ‘ligeros’ o con pequeñas mochilas y bolsos.



Ese equipaje debe caber debajo del asiento o, de lo contrario, tendrá que pagar adicionales.



Recuerde que con el plan económico su asiento es seleccionado aleatoriamente.

Facebook Twitter Linkedin

La aerolínea Viva Air le ofrece la categoría 'Base'. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

También tiene la posibilidad de realizar el check-in de manera digital 48 horas antes de que su vuelo despegue.



(Lea también: ¿Cómo mejorar mi historial crediticio sin ser un experto en finanzas?).



Las maletas en bodega, los cambios de vuelo sin penalidad, la fila ‘express’ o el embarque prioritario solo están disponibles en las categorías ‘Medium’ y ‘Full’.

Wingo

La aerolínea ofrece tres tipos de planes ‘GO’: ‘Basic’, ‘Plus’ y ‘Premium’.



El ‘GO Basic’, así como los reseñados hasta el momento, es ideal para las personas que viajan ligero. Por tanto, incluye un artículo personal de 10 kg (máximo) que debe caber debajo del asiento del avión.

Facebook Twitter Linkedin

Wingo cuenta con tres planes, entre ellos, 'GO Basic'. Foto: César Melgarejo/ CEET

También tiene derecho a un cambio de vuelo (‘flex’, denominado por la compañía).



El equipaje en bodega, check-in en el aeropuerto, silla estándar, fila rápida y cambios ilimitados están habilitados para las otras dos categorías.

¿Cuánto puede costar un tiquete?

Así las cosas, las cuatro aerolíneas expuestas ofrecen un equipaje pequeño y la selección de su asiento al azar. Varían temas como cambio, reembolsos y realización de check-in en el aeropuerto.



(Le recomendamos: Los mejores y los peores países para jubilarse, ¿cómo quedó Colombia?).



Teniendo en cuenta esto, le mostramos un ejemplo de los tiquetes más económicos en una ruta: en este caso Bogotá – Cartagena – Bogotá, con salida el 3 de diciembre y vuelo de regreso el 5 del mismo mes para una persona*.

Avianca: $ 750.600 COP (Solo está disponible la categoría ‘M’ para esa fecha).



Latam: $ 357.700 COP (Tarifa ‘Basic’).



Viva Air: $ 368.200 COP (Tarifa ‘Base’).



Wingo: $ 542.540 COP (Tarifa ‘GO Basic’).

*Los precios fueron tomados como referencia en cada portal de las aerolíneas y están sujetos a la hora del día en la que viaja, así como a recargos adicionales.

Más noticias

- La inédita historia del hombre que volaba gratis a todo lugar del mundo.

- Así puede conseguir bebidas gratis en los aviones, según auxiliar de vuelo.

- Los 4 caminos para ‘salir de pobre’ y volverse millonario, según estudio.

- Hombre denuncia que cayó excremento del baño de un avión en su jardín.

- Pasajero de avión fue atrapado viendo fotos de abuso infantil durante vuelo.

Tendencias EL TIEMPO