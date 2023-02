El mundo laboral es un reto para muchas personas que andan en busca de un empleo que les brinde oportunidades tanto a nivel personal como profesional. Un elemento clave y diferencial para buscar trabajo y no fallar en el intento es, sin duda, la presentación personal.



Cuando de causar una buena impresión se trata, no se puede dejar al azar. Es por esto, que debe planear un atuendo que no solo vaya acorde con la ocasión, sino que también resalte aspectos de su imagen de manera positiva.

Aunque en una entrevista laboral es importante transmitir confianza sobre sí mismo, reflejando seguridad en su aspecto, nunca debe dejar de ser usted a la hora de vestir. Todo lo contrario, la vestimenta es un factor indispensable que puede ayudarle a resaltar su personalidad y aportar detalles que lo caracterizan, sin dejar a un lado sus gustos y, por supuesto, el protocolo que distingue este tipo de reuniones.



El medio digital ‘Business Insider’ estuvo en diálogo con Marc Cenedella, encargada de reclutar y contratar al personal de la empresa Ladders. Allí, reveló detalles importantes para lograr un atuendo ideal a la hora de buscar trabajo.

“Lo más importante es entender la cultura de la empresa, si es formal o informal. Hay empresas que son más abiertas con la vestimenta de sus empleados. Sin embargo, es importante comunicarse y averiguar un poco sobre la empresa, para entender cómo es la vestimenta adecuada de la misma”, aseguró Cenedella.

A continuación, algunas reglas importantes para que luzca presentable y refleje seguridad en su entrevista laboral.

Consejos para lucir presentable en su entrevista

Atuendo sin arrugas



Es importante que su atuendo esté limpio, sin arrugas, ni manchas. En parte, porque “la gente se forma una idea sobre ti antes de que te sientes en un sitio y empieces a hablar", mencionó Betsy Aimee, productora de contenidos digital, para el medio citado anteriormente.

Las arrugas pueden quitar elegancia y credibilidad al 'look'. Foto: iStock

El blanco puede ser su mejor aliado



La revista española ‘¡Hola!’ señala que una apuesta segura a la hora de vestir para una entrevista es usar una camisa blanca, ya que aporta luz al rostro y es un color que favorece a todo tipo de tez. Es una prenda ideal que funciona muy bien para cualquier ocasión, en especial, para ir en busca de su trabajo soñado.

El color blanco luce elegante en las prendas de vestir. Foto: iStock

Es mejor no usar camisetas y vaqueros



Aunque el ambiente puede ser un poco relajado en la empresa, es necesario que para dar una buena primera impresión no use vestimenta tan común, puesto que esto es contrario a su objetivo principal, que es querer captar la atención de una manera positiva.

“Lo mejor es ir en un punto medio. No vas tan casual como todos los demás, pero tampoco demasiado informal”, aconsejó la experta Aimee para ‘Bussiness Insider’.

Mejor use pantalones de lino, que le aportarán más elegancia.

Maquillaje adecuado para deslumbrar





La marca de cosméticos y productos de belleza L'Oréal Paris brinda consejos para maquillarse en una entrevista laboral. Para esta ocasión, recomiendan utilizar una “base que no sea demasiado cubriente y se adapte al tono de piel”.

Si va a maquillar sus ojos, lo ideal es que opte por tonos nude, marrones o rosados. Eso sí, despídase de aplicar tonos negros, porque pueden distraer la atencion. Así lo establece la empresa mencionada anteriormente.

Por último, un poco de brillo sin color o una barra de labial mate puede dar un acabado natural a su estilo.

Peinado

La revista ‘Glamour’ afirma que una trenza o un recogido para el cabello puede ser una perfecta opción para una entrevista de trabajo. Sin embargo, puede optar también por el cabello suelto, bien cepillado y, por qué no, con una diadema que le aporte elegancia a su atuendo.

En el caso de los hombres, un buen corte de cabello, peinado con gel o cera, puede generar un aspecto ideal en el candidato. Si tiene barba, lo más recomendable es arreglarla o, según sea el caso, quitársela.

Accesorios



Los accesorios juegan un papel muy importante en cualquier vestimenta, ya que pueden darle un toque innovador al atuendo. Bien sea con el color de las gafas, los pendientes, el collar o incluso con una diadema, opta por elevar su look con accesorios.

Imagen.

Los hombres pueden decidirse por una cadena o un reloj que vaya acorde a la vestimenta elegida.

Las corbatas son esenciales para que los hombres resalten

Normalmente, los atuendos para una entrevista deben ser en colores oscuros, pero de acuerdo con ‘Business Insider’, las corbatas de colores pueden representar una manera más creativa de lucir su vestimenta. “Azul marino, rojo, gris o un patrón con estos tonos son opciones más seguras, dicen los expertos. Mientras que las corbatas negras solo deben usarse en los eventos formales”, menciona el medio digital.

Puede optar por diversificar el color de su corbata. Foto: iStock

(Puede interesarle: ¿Está desempleado? Así puede enfrentar el miedo a quedarse sin trabajo).

Por último, lo más importante a la hora de enfrentarse a una entrevista es que se sienta seguro de sí mismo, cómodo con la vestimenta elegida y de todo lo mejor para que ese trabajo sea suyo.

