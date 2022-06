Muchas personas se preguntan por qué no les va mejor en su vida profesional o en sus relaciones, si hacen todo lo posible para lograrlo. Ahora un experto aclaró que existen algunos comportamientos que nos alejan de nuestras metas.



Muchas de estas prácticas son inconscientes y se vienen realizando desde la adolescencia por lo que ya se sienten naturales. La recomendación es eliminar ciertas cosas que no dejan a las personas salir de su zona de confort.



El primero de estos hábitos a los que hay que renunciar, es a esconder su personalidad. Por miedo al rechazo o mostrarse vulnerables, muchas personas no muestran quién en realidad son. El consejo es ser uno mismo y expresar sus verdaderos deseos.



Otra práctica que hay que eliminar es la de tener fe en un futuro incierto. Muchas personas dejan de trabajar hacia sus metas porque creen que mágicamente sucederán. Lo que dicen los expertos es que el futuro es creado por las decisiones que se toman en el presente.



También es recomendado renunciar a buscar un atajo secreto. Es decir, dejar de perseguir ideas atractivas para llegar más rápido a los sueños. Puede ser una tentación pero lo mejor es ser perseverante y tomar decisiones consecuentes.



El cuarto hábito que debe ser eliminado para alcanzar el éxito es buscar la aprobación de los demás. Se puede perder mucho de la vida queriendo siempre agradar a otros y la realidad es que eso es imposible. Mejor trabajar en lo que le hace feliz.



Las personas fracasan en lograr sus metas porque le temen al rechazo. Esta práctica es tomada por muchos como la conclusión de sus sueños. Expertos aconsejan ser perseverantes y no creer que una puerta cerrada es el final de la historia. Hay que arriesgarse y aceptar la desaprobación de vez en cuando.



Si quiere ser exitoso también debe renunciar a querer distinguir la vida privada de la laboral. Una persona verdaderamente profesional entiende que no existe una separación entre estos ámbitos, por eso lo mejor es llevar la pasión y la perseverancia a todos los roles de la vida.



El último hábito que no permite que las personas sean exitosas es el de no pedir ayuda. Todos los seres humanos necesitan de vez en cuando un consejo, por eso los expertos aseguran que pedir un apoyo no es un signo de debilidad.



Los hábitos que sí le ayudarían

Según la universidad de Harvard, existen ciertos comportamientos que al agregarse a la vida de una persona, le ayudarían a alcanzar sus metas.



Aumentar el tiempo de lectura es esencial para que las personas desarrollen empatía y mejoren las habilidades sociales. Cuestionar cosas a su alrededor también es beneficioso para los seres humanos.



Adoptar una rutina ayuda a organizar los pensamientos y por lo tanto a ser más exitoso con sus planes. Otra de las recomendaciones es pasar tiempo al aire libre, está comprobado que realizar actividades afuera ayuda a mejorar el estado de ánimo de las personas.

