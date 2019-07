Reforma pensional debe ir más allá del ahorro y la cobertura

“Una reforma pensional que apunte a mejorar el flujo de caja del Gobierno en el corto plazo, pero a costa de reducir el ahorro y generar mayores desequilibrios fiscales en largo plazo, sería un resultado indeseable”.

Así lo hizo saber José Ignacio López, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, durante el foro ‘El mercado de capitales de cara a una reforma pensional’, organizado por esta entidad y en la que participaron expertos internacionales, académicos y representantes del sector financiero.



En su opinión, las prioridades de una reforma de protección a la vejez deben girar en torno a “ aumentar la cobertura, fortalecer programas como Colombia Mayor y los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), e incentivar el ahorro pensional, para darle mayor profundidad a los mercados financieros y con ello reducir el costo de capital de las empresas para que aumenten la inversión, el empleo y con el crecimiento económico”.

El desafío es cómo se generan los incentivos para que las personas ahorren, con todas las ventajas que eso trae sobre la economía FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, estos no son los únicos elementos que deben entrar en la discusión de una reforma que busque ponerle fin a un problema, que no es exclusivo de un país como Colombia, sino que tiene en apuros a buena parte de las naciones en Latinoamérica.



Por eso, en el foro quedó planteada la necesidad de incluir elementos adicionales, como mecanismos que incentiven el ahorro y la formalización laboral de los jóvenes, de tal forma que estos puedan contar con un mayor volumen de recursos a la hora de pensionarse; avanzar en temas de educación financiera para crear conciencia sobre la importancia de acumular ahorro; diseñar esquemas de protección a la vejez que complemente el sistema pensional, como políticas de subsidios de oferta a servicios –hogares de retiro y otros servicios focalizados para los adultos mayores– entre otros.



Por su parte, Sergio Urzúa, economista chileno y profesor del Departamento de Economía de Universidad de Maryland, quien participó en el foro, dijo que, si bien los pilares de cobertura, ahorro y sostenibilidad son fundamentales, también es clave que una reforma tenga reglas de juego claras, sea transparente y genere confianza entre los usuarios.



Por eso, insistió que, en momentos en que corrientes populistas plantean que el Estado se haga cargo de todo el tema pensional, es necesario educar más a las personas sobre los retos del sistema y de cómo el ahorro a lo largo de la vida, con expectativas realistas, es la única alternativa.



“El desafío es cómo se generan los incentivos para que las personas ahorren, con todas las ventajas que eso trae sobre la economía”, dijo tras señalar que, sin duda, no se puede dejar por fuera de la discusión los cambios demográficos actuales y las implicaciones de la llamada cuarta revolución industrial sobre el mercado laboral.

El impulso que se daría al mercado

Además del análisis de las distintas propuestas en torno a la reforma pensional que más le convendría al país, en el foro se planteó el impacto que una nueva ley en la materia tendría sobre el mercado de capitales.



Los expertos mencionaron que un sistema pensional basado en el ahorro individual elevaría 16 por ciento los flujos de las AFP hacia el mercado, mientras que mantener el régimen de reparto lo reduciría en 37 por ciento.

REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS