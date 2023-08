Cuando se suele realizar compras por internet, muchas personas por distracción o por digitación, pueden escribir erróneamente el número de celular, la cuenta bancaria de la persona que va a recibir el dinero de la compra o enviar una suma de dinero que no corresponde.



En estos casos los usuarios se preocupan y buscan todas las opciones para tratar de revertir dicho pago, por lo tanto, aquí le contamos qué puede hacer si esto le sucede.

Es importante que usted sepa que las transferencias que se hacen mediante la aplicación de Mercado Pago se envían al instante a la cuenta del destinatario, por lo tanto, no es posible cancelarlas una vez se hagan efectivas.



No obstante, si el dinero se envió a otra cuenta de Mercado Pago, lo primero que puede hacer es solicitar la devolución de este, a la cuenta a la que hizo el envío.



En la aplicación, debe ingresar a la opción 'Actividad', buscar la transferencia y en esta hacer clic en 'Pedir devolución'.



Por el lado de cuentas bancarias o billeteras digitales, la única opción que tiene el usuario es que si conoce al destinatario se comunique con este para que se le haga la devolución del dinero, por lo tanto, si el envío fue a una persona desconocida no será posible pedir la devolución del dinero.



Así mismo, el portal oficial de Mercado Pago registra que, de acuerdo a la resolución A7153 de las Normas del Sistema Nacional de Pagos y Transferencias, "no pueden anular ni devolver una transferencia una vez realizada.



Por lo tanto, preste atención en el momento en el que va a realizar este tipo de transferencias bancarias o giros, ya que desde esta plataforma, si no conoce al destinatario, será muy difícil o imposible recuperar su dinero.



Siempre verifique los datos antes de hacer clic en 'Aceptar' o 'Pagar' en estas plataformas, para no tener inconvenientes ni tener que acceder a trámites que muchas veces no son efectivos.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

