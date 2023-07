En muchas ocasiones, ya sea por trabajo, estudio o una conversación cotidiana, se requiere escribir los números en letras.



Algunos aún todavía tienen dudas al respecto y para que no quede como alguien que no conoce las reglas de ortografía, aquí le contamos como debe hacerlo.

Cuando se escribe un texto, los números comprendidos entre el cero y el nueve se suelen escribir con letras; entre diez y veinte pueden escribirse con cifra o con letra; a partir del veinte, es aconsejable escribir con cifra.



No obstante, tenga en cuenta que los números cardinales, que son uno, dos, tres, se escriben obligatoriamente en una sola palabra de cero a treinta, además de los terminados en cero, como por ejemplo de 30 a 90, cincuenta, setenta, ochenta.



De acuerdo con Fernando Ávila de Fundación Redacción, hay que tildar los números dieciséis, veintiún, veintidós, veintitrés, veintiséis, que son agudas terminadas en n y en s.



Por otra parte, a partir del número 31, excepto los números anteriormente mencionados, es preferible escribirlos separados, treinta y dos, cuarenta y seis, sesenta y uno.



Así mismo, tenga en cuenta que si debe escribirlos en cifra, los números de cuatro dígitos se escriben como venían escribiéndose los años, sin espacio ni punto, es decir, 2023, y no 2 021 ni 2.021. A partir de cinco dígitos, reporta la Academia y la ISO que se deja espacio cada tres cifras de enteros, como por ejemplo 234 567.



No obstante, cuando se trata de escribir estas cifras en documentos como pagarés, cheques, contratos, letras de cambio, entre otros, es mejor mantener la costumbre de separar con punto cada tres cifras de enteros, 234.567, y con coma los decimales, 234.567,50.



De acuerdo a la academia de la lengua, no es adecuado combinar letras con números como por ejemplo, cuando se trata de adjetivos, “20 mil pesos”, “50 dólares”, sino con sustantivos, “20 millares de pesos”, “50 millares de dólares”.



Para evitar escribir cifras muy grandes, Avila, sí recomienda combinar números con letras en los casos en qué hay que mencionar millones o billones, “25 millones de colombianos serán vacunados”, “la evasión fiscal alcanza los 2,7 billones de pesos al año”, “el recaudo por ICA debe llegar a los 3,8 billones de pesos”. En resumen, la combinación es válida con millones y billones, pero no con mil.

Ni la silla de ruedas impidió a Carlos A. Pardo escribir este libro

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

