Los errores más frecuentes al hacer reclamos a las aerolíneas

En el momento de tomar un vuelo pueden ocurrir problemas con la aerolínea escogida para viajar, ya sea por retrasos o cambio de tiquetes, entre otras razones. Los usuarios, que en muchos casos desconocen qué proceso deben seguir durante los inconvenientes que se presentan, son propensos a cometer errores a la hora de hacer los respectivos reclamos.

Así lo da a conocer un análisis hecho por Latam Airlines Colombia, que tiene como objetivo mostrar los errores de los usuarios de las aerolíneas en el país. A pesar de que Colombia cuenta con una serie de normas para proteger a los viajeros de las aerolíneas, estas no son suficientes si las personas desconocen cuáles son sus derechos y sus deberes al momento de realizar trámites y viajar.



Estos son los errores más frecuentes de los pasajeros al momento de reclamar:



Vuelos demorados: Uno de los problemas que más aquejan a los usuarios. Es usual creer que en cualquier situación de retraso las aerolíneas deben responder, pero no es así. La norma establece que las compensaciones solo se efectuarán cuando la aerolínea sea responsable en todo sentido.



Por ejemplo, demoras por mantenimiento de las aeronaves o problemas operacionales que sean atribuibles a la compañía encargada, son razones acreedoras de compensación. Pero todo depende del tiempo de retraso, que suele indemnizarse con alimentos y servicios telefónicos, hasta con hoteles, cuando las demoras se presentan por más de cinco horas, en jornadas posteriores a las 10:00 p. m.



Retractarse de la compra: A pesar de esta garantía que se brinda en el marco de la protección al consumidor, los pasajeros suelen desconocer que deben cumplir un par de requerimientos para retractarse: la solicitud tiene que hacerse en un periodo de 48 horas posteriores a la compra del pasaje y además, la retractación tiene que ser hecha mínimo 8 días antes del vuelo, si es nacional, o 15, en caso de que este sea internacional.



Trayectos sin usar o cambios en estos: Cuando el pasajero compre tiquetes de ida y vuelta, y solo quiera usar uno de los dos -que normalmente es el de regreso-, debe informar a la aerolínea previo al vuelo de ida, que solo va a tomar un vuelo o puede verse afectado perdiendo ambos.



Equipajes: Las personas optan por hacer un reclamo inmediato si encuentran inconsistencias con su equipaje, pero de acuerdo al Reglamento Aeronáutico de Colombia, existe un plazo de 21 días para hacer esto si hay daño o retrasos en la llegada del bagaje, o de siete días si se extravía.



Según la Aeronáutica Civil, otros errores de los usuarios son brindar información incompleta al momento de presentar la queja y no detallar el problema exacto. Por ejemplo, algunas veces los viajeros suelen acusar a las aerolíneas de no ‘embarcarlos’ en el vuelo, cuando en realidad el motivo es un retardo en la llegada del pasajero. Otros inconvenientes que se reclaman son los reembolsos y las sobreventas, según la Aerocivil.

