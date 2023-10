Conozca las alternativas para salir de Datacrédito y centrales de riesgo sin endeudarse

Uno de los problemas que aqueja actualmente a una gran parte de la población colombiana es el reporte negativo en Datacrédito u otras centrales de riesgo. Esto puede impedir que las personas puedan solicitar préstamos financieros, financiación educativa e incluso de vivienda, apertura de cuenta, solicitud de tarjetas y créditos rotativos o de libre inversión, en caso de que tengan una mala calificación.



¿Cómo ven los bancos un reporte negativo en centrales de riesgo?

En los últimos tiempos es normal escuchar que los bancos se niegan a aprobar un préstamo financiero o conocer a una persona que le hayan vetado la posibilidad de hacer adquirir un crédito debido a un reporte negativo.



Hay que tener claro que cuando una persona decide iniciar su vida crediticia, automáticamente las tres centrales de riesgo existentes en Colombia tienen conocimiento. Las principales centrales en el país son: Datacrédito, Transunión y Procrédito.



Inicialmente, la información suministrada a estas entidades no es buena ni mala, únicamente tienen un papel mediador, el cual determinará si la persona cumple con los requerimientos estipulados frente a los préstamos.



Los bancos y organizaciones que facilitan tener un crédito, están en la obligación de reportar ante las centrales de riesgo a las personas que no cumplan con su deuda. Situación que es previamente avisada, con el fin de que solucionen el problema sin llegar a esta instancia.



No es un secreto que el dolor de cabeza que surge a partir de esta situación se genera desde el rechazo de las entidades bancarias a la hora de descartar al solicitante, asegurando que no puede enfrentar otra deuda. Ante el banco, el incumplimiento es expuesto en el que aparentemente la persona no tiene un historial confiable de pago.



Portal midatacredito

Aprenda a consultar su vida crediticia

Gracias a la tecnología y el acceso rápido a diversas herramientas, conocer el puntaje crediticio es más fácil de lo que parece.



Existe una central de riesgo que brinda al público el servicio gratuito de saber si una persona se encuentra reportada y esta es Datacrédito.



Si lo desea consultar primero debe ingresar a la página www.midatacredito.com, registrar su correo y seleccionar la opción que dice consultar gratis su historial crediticio.



De tal formal, podrá acceder a su historial y revisar detalladamente el estado en el que encuentra.



Además, los colombianos cuentan con otras opciones, las cuales tienen como beneficios recibir notificaciones si está reportado y llegar a acuerdos de pago, tener a la mano el historial crediticio y consultar el puntaje en cualquier momento.



Sálgase de Datacrédito sin gastar dinero

Para quitar de en medio un reporte negativo en centrales de riesgo como Datacrédito hay dos caminos: el primero es saldando la totalidad de las deudas que le hayan ocasionado el reporte negativo.



La segunda opción, es someter la deuda a una espera de ocho años, ya que se tuvo conocimiento por parte de Datacrédito que una vez se cumpla este año, la deuda queda expirada, debido a que la mora caduca logrando que el reporte quede limpio.



Sin embargo, hay excepciones y estas se tratan de reportes falsos o erróneos. Se sugiere que la persona acuda a las instalaciones y exponga el caso, de no ser escuchada, puede utilizar como última alternativa dirigirse ante la autoridad competente en protección al consumidor para formular la denuncia correspondiente.



