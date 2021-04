¿Cómo sacar un crédito de libre inversión?

Los créditos de libre inversión son una opción de préstamo que otorgan las entidades bancarias para afrontar gastos personales de cualquier índole. Son flexibles, rápidos (en unos bancos, más que en otros) y piden requisitos mínimos, por lo que resultan una excelente opción dentro de la cartera de todos los bancos del país.

El dinero puede utilizarse para cualquier fin y, por ello, puede ayudarnos a cumplir sueños como unas vacaciones familiares, la remodelación de nuestra casa, el acceso a un curso de educación continuada, o salvarnos ante una eventualidad, solventando un gasto médico inesperado, un accidente doméstico, o cualquier otro costo con el que no contáramos en nuestro presupuesto familiar.



Acceder a este tipo de producto es un trámite simple y rápido. Los requisitos son mínimos. Es necesario tener historia crediticia y demostrar ingresos fijos mensuales de, por lo menos, un salario mínimo. Dependiendo del monto y de la entidad que confiere el préstamo, puede no necesitar codeudor, es decir que se otorga a sola firma.



Los plazos para pagar la deuda oscilan entre los 12 y los 60 meses, siempre en cuotas fijas a una tasa que se acuerda al momento de adquirir el crédito y que no varia mientras dura su cancelación.



Lo importante es que, en cada caso, los créditos se otorgan de acuerdo a la capacidad de endeudamiento y pago de cada persona. Así, la cantidad de cuotas, y el monto de las mismas, dependerán de los ingresos y el nivel de gastos quien lo solicita, haciendo que los préstamos sean más accesibles.



Pasos para solicitarlo

En el caso del Banco de Bogotá, para solicitarlo necesita hacer cuatro pasos, de forma digital desde la página web:



- Ingresar a la solicitud y completar los datos personales.

- Conocer el monto aprobado en minutos.

- Aceptar el pagaré digital, no necesita documentos.

- Tendrá el dinero en su cuenta de inmediato.



En el caso del banco Scotiabank necesita llenar un formulario en línea y tener estos documentos:



- Pagaré firmado, formulario Multiproducto debidamente diligenciado.

- Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía (Ampliada al 150 %), con firma.

- Edad: 21 hasta 75 años más 364 días.

- Ingresos: A partir de 2 SMLV para asalariados y pensionados y 3 SMLV para independientes.

- Aprobación de crédito sujeta a políticas y requisitos de Banco.



En Bancolombia puede llenar un formulario en línea y hacer una simulación de cuánto dinero le prestarían.



Entre los requisitos está que tenga entre 18 y 84 años, que el monto mínimo sea de $1.000.000; el plazo entre 48 y 84 meses; puede hacer pagos extraordinarios y cancelación sin sanción.



*Con información de Portafolio