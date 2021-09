Paso a paso para obtener el certificado de tradición de su vehículo

El certificado de tradición de un vehículo es un documento que expiden los organismos de tránsito y la persona lo puede solicitar en cualquier momento ante los Servicios Integrales para la movilidad (SIM) aun costo de de 30.900 pesos.

Aunque este trámite lo puede hacer en cualquiera de las oficinas físicas del SIM se puede realizar de lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m. y los sábados de 8 a.m. a 1 p.m. No obstante, también se puede solicitar por internet, para lo cual las personas debe seguir los siguientes pasos:



1. Ingresas a la página del SIM (www.simbogota.com.co)

2. Ingresar la placa del usado y los datos solicitados.

3. Pagar el costo del trámite a través de la plataforma PSE (30.900 pesos).

4. Recibir de manera inmediata el certificado en el correo electrónico ingresado.



Recuerde que el certificado de tradición libertad es un documento que se expide por el organismo de tránsito del lugar donde el automotor se encuentra registrado. Este certificado informa las características del vehículo, historial de propietarios, medidas cautelares, limitaciones, gravámenes y la titularidad actual del automotor.