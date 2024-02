¿Cómo saber si tiene derecho al subsidio de Cafam? Estos son los requisitos

Los subsidios familiares son cuotas monetarias que brindan las cajas de compensación familiar a los trabajadores cuya remuneración fija o variable sea inferior a cuatro salarios mínimos legales (es decir, a $5'200.000 en 2024) y que sus empresas, además, estén afiliadas a las cajas de compensación especificas, como Cafam.



Según el Ministerio de Trabajo, los subsidios son un beneficio en pro del cuidado y la integridad. Estos se componen de un "conjunto de instituciones políticas y normativas, orientadas a la protección integral tanto del trabajador como de su familia".



De acuerdo con el portal oficial de Cafam, las empresas afiliadas son quienes aportan el valor del recurso que reciben las personas, el cual es el 4% sobre el salario de sus trabajadores.



La Ley 21 de 1982 y el artículo 3 de la Ley 789 de 2002 señalan cuales son los requisitos mínimos para acceder a los montos que ofrece Cafam:



1. Ser trabajador dependiente dentro del departamento de Cundinamarca.



2. Devengar menos de 4 salarios y que, sumado con el sueldo de su cónyuge u compañero(a), no superen los 6 salarios mínimos.​



3. Haber laborado mínimo 96 horas al mes.



4. Tener personas a cargo. En este caso, dichos sujetos de los que es responsable deben cumplir con las siguientes características para ser beneficiarios:



-Padres mayores de 60 años que no reciban pensión, salario o renta alguna.



-Padres o hermanos inválidos o con capacidad física reducida.



-Hijos no mayores a los 18 años de edad, legítimos, adoptivos, hijastros y naturales.​



-Hermanos que no sobrepasen los 18 años, huérfanos de padres, que convivan y dependan económicamente del trabajador.

¿Cuáles son los valores que puede recibir de subsidio familiar en 2024?

Cafam ofrece diferentes subsidios y alternativas a los que puede acceder, entre los principales están: la cuota monetaria y el subsidio extraordinario por fallecimiento.



A la cuota monetaria, que está dirigida a trabajadores de ingresos medios y bajos, también se le conoce como subsidio familiar. Este dinero se paga el último día de cada mes por cada persona que se tenga a cargo.



Los valores que podría recibir para el año 2024 son:



-Por cada persona a cargo: $56.000 ​

-Beneficiarios de trabajadores de empresas del sector agropecuario: $64.400

​-Beneficiarios con discapacidad: $112.000 ​

-Beneficiarios de trabajadores de empresas del sector agropecuario con discapacidad: ​$128.800 ​



En el portal web de la caja de compensación se especifican los documentos requeridos para solicitar el pago mensual que se cargará a la Tarjeta Integral Cafam.



-Registro civil de nacimiento del trabajador con datos de parentesco de los padres o hermanos a cargo.



-Registro civil de defunción del padre y madre, en el caso de que sean hermanos huérfanos.



-Certificación de la EPS indicando el nombre del cotizante y beneficiarios.



-Formato de declaración Juramentada completamente diligenciado, suministrado por Cafam.



-Custodia legal emitida por entidad competente (Icbf, Comisaría de Familia, Juzgado de Familia, entre otras.) dada a la madre o padre aportante.



Al recibir el dinero, podrá retirar el subsidio en efectivo.

