¿Cómo saber si soy beneficiario de la renta básica?

Con el aislamiento preventivo y el cierre de la mayoría de actividades económicas, como consecuencia de la pandemia, miles de familias bogotanas perdieron sus empleos o la posibilidad de generar ingresos para su subsistencia. Esto llevó a la Alcaldía a crear el programa Bogotá Solidaria en Casa, para ayudar a 350.000 hogares pobres y 150.000 vulnerables.

La Alcaldía de Bogotá tiene por objetivo beneficiar con esta transferencia a 350 mil familias pobres de la ciudad y, de la mano de las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional y el esquema de donaciones privadas, la meta es ampliar esa ayuda temporal a otras 150.000 familias vulnerables para llegar a un total de 500 mil familias pobres y vulnerables que necesitan un sustento básico para pasar la cuarentena en casa.



Los apoyos monetarios y en especie los recibirán 350 mil hogares en situación de pobreza monetaria, con trabajos no formales o inactivas. La Alcaldía ha dispuesto beneficiar al 100% de esta población.



También se beneficiarán 150 mil hogares vulnerables de Bogotá (que no son pobres pero son muy vulnerables de caer en pobreza ante cualquier emergencia como esta). A ellos llegaremos con aportes de la Alcaldía y con donaciones que hagan las personas y empresas.



Cada hogar pobre recibirá un aporte de, al menos, $233.000. Ese valor constituye un apoyo para cubrir una parte del gasto de un hogar pobre de Bogotá, para un periodo de 23 días de aislamiento.



Se dará un aporte de $160.000 a los hogares vulnerables, que corresponde al complemento para una canasta mínima de alimentación de un hogar de bajos ingresos, pero no pobre, para 23 días.



En el caso de hogares que reciban transferencia del Gobierno Nacional como Familias en Acción, Jóvenes en Acción o Colombia Adulto Mayor, el Distrito les realizará una transferencia adicional hasta completar el valor del ingreso mínimo garantizado, según sea una familia pobre o vulnerable.



Para los hogares de vendedores o trabajadores informales que reciban el aporte de $160.000 del Gobierno Nacional, el Distrito también les realizará una transferencia adicional hasta completar el valor del ingreso mínimo garantizado, según una familia pobre o vulnerable.



Para aliviar más la situación financiera de los hogares pobres y vulnerables, los servicios públicos domiciliarios para los estratos 1 y 2 no serán cortados en ningún caso y se usarán los mecanismos que para tal fin definió el gobernador nacional.

¿Cómo saber si es uno de los beneficiados?

La Alcaldía Mayor de Bogotá se contactará directamente con usted en su casa, vía telefónica o por mensaje de texto, para hacerte llegar el ingreso básico que necesitan los 500.000 hogares pobres y vulnerables para pasar la cuarentena.



También puede consultar aquí