En junio pasado, nuevamente se hizo una actualización de los criterios de clasificación del Sisbén, programa que tiene como propósito principal clasificar a la población colombiana de acuerdo con sus ingresos mensuales y condiciones de vida.



Con este programa se pretende que las familias en estado de vulnerabilidad tengan acceso a las ayudas que ofrece el gobierno nacional, depende del puntaje que obtengan luego de una evaluación de sus condiciones actuales.

Las personas que pertenecen a este programa deben tener sus datos actualizados para, de esta forma, usted obtenga la clasificación y el puntaje real de acuerdo a sus situación económica.



La actualización de datos se podrá hacer hasta inicios del 2024 de manera presencial o virtual, en los canales que se han dispuesto para ello.



¿Cómo saber en qué grupo se encuentra y qué puntaje tiene?

Primero que todo usted debe tener claro a qué grupo pertenece, que puede ser A, B, C o D. Cada uno de ellos corresponde a las condiciones de vida y la situación económica en la que se encuentre, según los últimos datos que haya proporcionado.



1. Para hacer la consulta correspondiente, debe ingresar al portal oficial del Sisbén: www.sisben.gov.co



2. Luego debe hacer clic en 'Consulta tu grupo Sisbén'.



3. Después, debe ir hasta la parte en la que sale una casilla que pide el tipo y el número de su documento de identidad, en donde debe digitarlos.



4. Luego de haber ingresado estos datos, aparecerá el grupo en el que se encuentra.



También es importante que sepa que en la actualidad el puntaje del Sisbén ya no es de 0 a 100, ahora el resultado de su clasificación no es cuantitativo, sino que se clasifica como anteriormente se menciona, en grupos de la siguiente manera:



- Grupo A: Población en situación de pobreza extrema. Desde A1 a A5.



- Grupo B: Población en situación de pobreza moderada. Desde B1 a B7.



- Grupo C: Población vulnerable. Desde C1 a C18.



- Grupo D: Población no pobre, no vulnerable. Desde D1 a D21.

